Castaño se recuperó de la lesión y ya se entrena con normalidad

“Gracias a Dios me recuperé y estoy trabajando duro. Fue una sesión de sparring con Terrell Gausha, él me estaba ayudando, y yo lo mismo a él, porque ahora pelea con Tim Tszyu. Fue un sparring duro, donde habíamos hecho cuatro rounds duros con Vergil Ortiz y posteriormente con él”, contó el Boxi en Boxeo de Primera, por TyC Sports, canal que transmitirá la contienda del, por ahora, 14 de mayo pero aún sin escenario definido.

Y continuó con su relato: “En el último round, el octavo, le arrogo una derecha, él se cubre con el codo, al estilo americano tipo Floyd (Mayweather), y sin querer me pegó justo en el bíceps. Automáticamente frené, porque me agarró un dolor muy fuerte, una puntada increíble, algo que nunca me había pasado realmente”.