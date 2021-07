Castaño: “Si Charlo quiere mi cinturón y no tiene miedo, va a aceptar la revancha”

En conferencia de prensa, el boxeador de Isidro Casanova se manifestó conforme con su desempeño arriba del ring. “Demostramos que estamos a nivel y queremos ir por más”, comentó el “Boxi”.

Un rato después de la pelea frente a Jermell Charlo, por la unificación de los títulos superwelter que no pudo ser por la decisión dividida que decretó un empate, Brian Castaño se presentó en la conferencia de prensa, con un sombrero texano, y una sonrisa de conformidad por el trabajo realizado en el cuadrilátero.

“Me sentí bien, fuerte, cómodo, y en el décimo round me confié y recibí una contra en la que me conmovió; estuve todo el round conmocionado, pero la pelea fue toda mía, donde he conectado los mejores golpes y él se concentraba en uno o dos golpes. Creo que la pelea me la robaron y quiero la revancha inmediatamente, porque tiene lo que quiero”, indicó el “Boxi”, tras la primera pregunta de los periodistas en la sala de prensa del AT&T Center.

Y agregó: “Creo que fue una gran pelea para ambos, los dos medimos potencia y la vara de cada uno. Él es un peleador muy fuerte, muy potente, pero yo también tengo lo mío. A medida que pasaba la pelea, decía: ‘Con un solo golpe, si me afirmo, lo puedo lastimar’, y eso fue lo que pasó”.

Cuando lo consultaron sobre la decisión de los jueces, Brian contestó: “En el segundo round me lastimó, en el tercero lo lastimé yo, y en el décimo me lastimó, y eso dejó la puerta abierta para que sea un empate. Hizo bien su trabajo, yo hice bien el mío y fue una linda pelea para ver. Pero creo que la gané yo y me encantaría una revancha. Si él quiere mi cinturón y no tiene miedo, va a aceptar la revancha. Está en él unificar, o dejar los títulos vacantes y subir a las 160 libras, pero yo necesito sus cinturones. Demostramos que estamos a nivel y queremos ir por más. Dejamos todo arriba del ring. Lastimosamente fue un empate, con sabor a victoria para mí. Y si quiere unifica r, lo espero donde quiera, cuando quiera, y es como siempre digo; voy siempre de punto, termino siendo banca. Voy de visitante a cualquier lado y en la fecha que quieran”.

Una de las polémicas de la noche fue la tarjeta del juez Nelson Vázquez, quien vio ganador a Charlo por 1117-111. Al respecto, cuando le preguntaron sobre ello, el matancero se mantuvo ajeno de la cuestión: “Charlo era local y los jueces intentaron apoyarlo de alguna manera. Hizo un gran trabajo, es un contragolpeador nato, que tiene poder, pero me vi mejor yo. Hizo una diferencia en el segundo, en el décimo y en el undécimo, que levantaron al público y ahí se ganó el empate, pero yo hice lo mío también”.

Otro de los aspectos que destacó Castaño, además de la estrategia y el buen boxeo que por momentos desplegó en el ring, fue su condición física. “En el décimo round me lastimó y me costó recuperarme, pero gracias al trabajo físico que hemos hecho, al igual que el técnico, y el gran campamento previo, me posibilitaron recuperarme rápido. Él, con esas manos, generalmente tumba a sus rivales y los termina noqueando. Eso no me pasó y habla bien de mi quijada y de mi condición física”, resaltó.

Al ser consultado sobre qué aspectos debería mejorar ante una posible revancha, fue Carlos Castaño, su padre y entrenador, quien respondió a la consulta. “Tenemos que trabajar y mejorar en la defensa, que sea más cerrada y con las manos más arriba; no ir tanto al choque. Por lo demás, mi pibe demostró que está en un gran nivel”.

Por último, el campeón de la OMB se refirió al apoyo que recibió del público que concurrió al evento. “Fue muy lindo para mí ver en las tribunas tantas remeras y banderas argentinas, pero también sentir el apoyo latino; vinieron muchos mexicanos a apoyarme y es algo que no esperaba. Sabía que venía muy de visitante, pero la gente sabe valorar al guerrero que tengo adentro y vino a apoyarme, así que estoy muy agradecido por ello”, sentenció.