Castaño, tras el primer cara a cara con Charlo: “Estoy en mi mejor momento y disfrutando esto”

El de Isidro Casanova participó de la conferencia de prensa previa a la pelea por la unificación de los títulos superwelter y se mostró feliz. “No tengo presión y vengo a hacer mi trabajo”, dijo el “Boxi”.

Con un traje gris, zapatillas, remera blanca y unas gafas, Brian Castaño apareció en la conferencia de prensa previa a la “pelea de su vida”. El “Boxi”, invicto con 18 peleas como profesional, con 17 victorias (12 por la vía rápida) y un empate, está ante la posibilidad de sumar tres cinturones superwelter más al de la OMB que ostenta, y este sábado, en el AT&T Center de San Antonio, Texas, irá por la gloria.

Enfrente estará Jermell Charlo, rey de las coronas CMB, la AMB y la FIB, con un récord de 32 victorias (16 por KO) y una derrota, y quien apareció en el salón del evento con un pantalón holgado, un buzo deportivo, una gorrita y lentes oscuros.

“Este es el momento más importante de mi vida. He estado haciendo esto desde que era un niño. Mi experiencia dentro y fuera del ring me ha llevado hasta este momento. Castaño va a dejar todo en el ring. No subiremos a jugar. He estado entrenando muy duro. Añadí cosas que me han hecho mejor porque sé que será una duro combate”, abrió la ronda de prensa el local.

“Amo mi estado natal de Texas y me encanta pelear aquí. Somos un estado que ha peleado nuestras propias guerras. Esto es enorme. Es una pelea de legado para mí y estoy listo para todo. Me he sentido realmente bien en el campo de entrenamiento. Mejor de lo que nunca me había sentido. Estoy en mi mejor momento y me siento más fuerte pelea a pelea”, indicó “Iron Man”, de 31 años.

El “Boxi”, que se mostró sereno y está confiado en su poder de fuego, expresó: “Esta es una gran oportunidad para sumar cosas para el boxeo argentino, una gran chance de ganar cuatro cinturones. Estoy en mi mejor momento y disfrutando esto, así que vamos a dar todo para lograr la victoria y unificar”.

Cuando lo consultaron sobre la presión que podía tener por estar a horas de la gran contienda, el de Isidro Casanova se despojó de las responsabilidades y se las tiró a Charlo. “No tengo presión. La presión es de él, porque está en su casa y tiene que hacer un buen papel. Yo vengo hacer mi trabajo. Vengo entrenando muy fuerte hace ocho o nueve meses, esperando esta oportunidad, y no tengo presión; en todas las peleas anteriores, siempre fui de punto y terminé siendo banca, y ahora no va a ser diferente. Voy a hacer lo mío”.

Para cerrar, al ser cuestionado por su plan de pelea, Brian contestó: “No me gusta hablar mucho antes , pero si tengo que tirar menos cantidad y más potencia, para hacerle sentir el rigor, lo voy a hacer. Pero bueno, a la gente le digo que van a disfrutar la pelea, no los voy a defraudar y voy a dejar todo para llevarme la victoria. Jermell es un gran oponente, es un gran campeón, pero yo por algo estoy acá y va a ser una guerra arriba del ring, que van a disfrutar”.

Este viernes, a las 15 de la Argentina, los campeones volverán a verse las caras en el pesaje oficial, donde ambos tendrán que acusar hasta 69.85 kilos (154 libras).