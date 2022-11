Cayó el uso de tarjeta de crédito: “Endeudarse es caro”, plantean

En este contexto, en diálogo con El1 Digital, la economista y docente universitaria Clara Razu explicó que la situación respone al aumento de las tasas de interés de los plazos fijos, préstamos e intereses de los bancos. “Cuando la tasa de interés real es positiva, la tasa de interés nominal supera la tasa de inflación, entonces endeudarse es caro”, detalló.

Sin embargo, aseguró que parte de la población opta por pagar altas tasas para financiarse porque el dinero no les alcanza. “Hay una clase media que usa tarjeta de crédito y que necesita utilizarla aunque pague un interés mayor, pero lo prefiere por sobre la inflación”, planteó.

Asimismo, Razu aclaró que la medida de aumentar las tasas de interés la aplicó el Banco Central para no devaluar la moneda. “Evita que en términos de plazo fijo sea conveniente la compra de dólar, es decir, que conviene más el plazo fijo y luego de un tiempo comprar divisas, no es uno u otro”, remarcó. Y concluyó: “Las tasas de interés altas prolongadas en el tiempo perjudican la actividad económica y es por eso que el consumo en términos reales cae y no en términos nominales, es decir, con la misma cantidad de dinero se puede adquirir menos cosas. Cuando comparás la tasa nominal con la inflación, comprar resulta caro y, entonces, cae el consumo”.