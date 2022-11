CGT LA MATANZA – SORPRESIVA REUNIÓN DE FERNANDO ESPINOZA Y HERALDO CAYUQUEO

“CREEMOS FIRMEMENTE EN LA UNIDAD DEL PERONISMO”

Y la noticia que nos entregó Cayuqueo fue el anuncio de una reunión que mantuvo con el Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. “Desde que asumí la titularidad de la central obrera, no había tenido diálogo con él”, expresó Cayuqueo en un momento de la charla.

“Nosotros invitamos a todos, no les cerramos las puertas a nadie, ni en la Plaza de los Trabajadores cuando presentamos el espacio, ni en la cena. Creemos firmemente en la unidad del peronismo, debemos estar todos juntos, más allá de la diversidad de pensamiento, de acción y de metodología. No somos iguales a los demás, somos integradores y solidarios, no hay mezquindad, no hay egoísmo”, afirmó el secretario general.