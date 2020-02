Choferes de la línea 96 protestaron frente al Municipio en reclamo de seguridad

En el marco de la jornada de huelga por los dos ataques que sufrieron conductores de la empresa Transporte Ideal San Justo S.A., los trabajadores se concentraron frente al Palacio Municipal para reclamar más presencia policial. “No aguantamos más”, expresaron.

Como punto final a la jornada de protesta iniciada en la mañana de este miércoles, los trabajadores de la línea 96, de la empresa Transporte Ideal San Justo, se movilizaron hacia el Palacio Almafuerte para reclamar mayores medidas de seguridad, luego de los dos ataques que se registraron a las 6, en Ciudadela (partido de Tres de Febrero), y las 7.30 en el barrio Las Antenas, de Lomas del Mirador.

“No es solamente este hecho, ya hay varios hechos así. Se sumó esto, que fue lo que rebalsó el vaso. No aguantamos más y cada vez es peor. Entonces, nos juntamos los compañeros que estábamos ahí, trajimos unos cuantos colectivos y vinimos a hacer la protesta acá”, afirmó, a El1 Digital, uno de los delegados de los choferes, Rubén Ibáñez.

Por la movilización, un grupo de representantes de los trabajadores fueron recibidos por funcionarios municipales. “Se les planteó la necesidad de más seguridad, que se hagan ver, que estén presentes”, confió Ariel Albornoz, otro de los delegados, partícipe de la reunión. “Salimos a las cuatro de la mañana y no tenemos presencia policial, es tierra de nadie y ya estamos cansados. Tenemos una seguidilla de compañeros lastimados… No se puede trabajar así”, remarcó.

Por otro lado, los choferes contaron que “hay pocas unidades con cámaras, pero eso, igual, no garantiza nada”. “Lo que pasa es que suben encapuchados, te pegan si tenés y te pegan si no tenés, como pasó hoy (con el conductor acuchillado en Ciudadela), que el delincuente vino de atrás y le tiró un puntazo”, subrayó Albornoz. “Decí que el chofer, con la mano, le agarró el cuchillo y por eso le cortó la mano: si no, le daba un puntazo en las costillas”, sostuvo.