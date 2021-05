Cierre de exportación de carne: “Puede ayudar a que los precios bajen”, señalan

Así lo expresó a este medio el titular de la Cámara de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, sobre la decisión del Gobierno nacional de cerrar la exportación de carne por un mes, ante la escalada inflacionaria. “La carne que no se exporte puede ir a la venta al mercado. Esperemos que dé resultado porque la gente no da más”, afirmó.

En las últimas horas de este lunes, el Gobierno nacional informó que se decidió cerrar la exportación de carne por 30 días, tras un encuentro entre el Presidente, Alberto Fernández, con parte de su gabinete y referentes del sector, “como consecuencia del aumento sostenido del precio en el mercado interno”.

Consultado por El1 Digital sobre el tema, el titular de la Cámara de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, expresó que “el sector viene mal, con unas subas tremendas” y que “alguna medida había que tomar”. “Esto será para que el Mercado de Hacienda eche más cantidad, con un 30 por ciento que no se destine a la exportación”, agregó.

En ese sentido, señaló que “esa carne que no se destine a la exportación, puede ir a la venta al mercado interno y llevar a que tenga más concentración, lo que puede ayudar a que bajen los precios”. “Esperemos que dé resultado porque la gente no da más y no puede ser que no alcance la plata para comprar alimentos”, aseveró.

A través de un comunicado, desde Presidencia, se indicó que el cierre de la exportación de carne será una medida temporal y que el período de duración, incluso, podría ser menor si llegase a ser positiva. “Hay que ver si esto se desarrolla con alguna otra medida que se anuncie en los próximos días”, añadió Williams.

Críticas a otras políticas

Por otra parte, desde el Gobierno nacional, se implementaron otras medidas, en los últimos días, orientadas a que los alimentos, en particular, la carne sea accesible para la población. Entre ellas, figura el regreso de las carnicerías móviles a los barrios y el acuerdo por el programa conocido como “Carne Popular” hasta fin de año, con once cortes de carne a precios accesibles.

Sin embargo, Williams no ve con buenos ojos las propuestas porque “ya se hicieron y no dieron resultado”. “Si las carnicerías no reciben precios acordes para vender barato, cómo van a sacar esos carros. Además, uno tiene que tener los precios accesibles a la vuelta o a unas cuadras, no a través de un carrito que llega cada tanto y que no se sabe cuándo volverá”, aseguró.