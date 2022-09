Ciudad Celina: crece la preocupación vecinal por un basural a cielo abierto

En medio de esta situación, un vecino contó a la señal A24: “Todos los días acá queman basura, esto es un desastre. Hay ratas. Lo que sí hay es una antena de wi-fi del Municipio, porque es importante el wi fi, pero la mugre no es importante”.

Una de las vecinas completó: “Tres edificios tiran residuos cloacales acá”.

Otra vecina, papeles en mano, sostuvo: “Hicimos reclamos (al Municipio) desde 2017. Tenemos reclamos firmados, nos recibieron, y nunca hicieron nada. Parece que no hay voluntad política de hacer algo. No quieren, no se mueven”.