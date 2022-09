Ciudad Evita: agredieron a martillazos a un chofer y los colectiveros están en alerta

El chofer fue asistido, le practicaron dos puntos de sutura y se encuentra fuera de peligro, aunque no le dieron el alta todavía para volver a trabajar.

Ante esta situación, sus compañeros del ramal que cubre esa parada decidieron llevar a cabo un paro hasta la medianoche del lunes, mientras que este martes retomaron su servicio habitual. Fuentes consultadas por El1Digital confirmaron, además, que se efectuó la denuncia policial correspondiente.

En diálogo con Telefe, Mirko, el chofer agredido, reconstruyó: “Estaba manejando. Suben estas personas, eran como seis o siete. Se pasaron al fondo, ya venían alcoholizados, drogados seguramente. Les dije que por lo menos me saque un boleto. Uno, sin hablar, vino directamente a lastimarme. Sacó el martillo y el primer golpe me lo dio en la cabeza. Ahí es donde reaccioné y me defendí. Los pasajeros nos separaron, y al ver que tenía un golpe, me bajé de la unidad para pedir un auxilio y llamar a la policía. Cuando bajé de la unidad este individuo me quiso seguir atacando con el martillo. Y ahí es donde me seguí defendiendo”.

Más allá de un pasajero intentó separarlos, los demás pasajeros no intervinieron. “Nadie se mete. Pasa que esta gente a veces viene armada, con cuchillos u otra cosa. Es como todo, siempre pasa y nadie se va a meter. Uno me agredió y los otros, cuando bajaron, me robaron mis pertenencias. Me robaron el bolsito, guantes, cosas de trabajo, gorra, el pase de colectivero para viajar”. Mirko recordó que su teléfono celular se salvó del robo porque “lo tenía en el bolsillo”.

Consultado por la señal televisiva acerca de a qué se dedican estos sujetos, el chofer explicó: “Son vendedores ambulantes. No podría decir laburantes, porque uno labura para la familia, para darles lo mejor. Estos (trabajan) solamente para sus vicios. Como son jóvenes no les importa nada, hoy en día la juventud está muy perdida”.

Problema reiterado

Mirko reconoció que este tipo de situaciones son habituales. “Todos los días es así. Es una lucha. Y (los colectiveros) siempre terminamos perdiendo. En el colectivo siempre pasa, vienen entre seis, siete, ocho. Vienen alcoholizados, a veces con armas. Vos los ves (en la unidad) y están cortando un cartoncito, cortando una botella para tomar alcohol. Hay veces que les podés decir, pero no sabés si te van a agredir o no. Ayer, tipo ocho de la mañana, subieron así. Siempre viajan de ocho a doce de la mañana”.

Por ese motivo, tanto Mirko como sus compañeros de la línea 317 pidieron más seguridad tanto a la empresa como a las autoridades, y en el ramal que incluye la parada donde ocurrió la agresión decidieron a cabo un paro hasta este lunes a la medianoche. “Lo único que pedimos es que haya más seguridad, (sobre todo) en el colectivo. Ayer hicimos una medida de fuerza, paramos la línea. Si me vuelvo a encontrar (al agresor), voy a seguir trabajando como todos los días. En esa parada, en Crovara y Cristianía, siempre pasa lo mismo, suben alcoholizados, los pasajeros también se quejan”, concluyó la víctima.