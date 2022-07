Ciudad Evita: buscan a una mujer mayor extraviada

Ramona Guerrero, de 71 años, se extravió de su hogar en Ciudad Evita el pasado 9 de julio. La misma padece alzheimer y no sabe cómo retornar a su vivienda por lo que su familia y personal policial se encuentran en la búsqueda de cualquier información que de con la mujer.

La desaparición de Ramona Guerrero tuvo lugar en el Barrio 22 de Enero, en Ciudad Evita, el pasado 9 de julio. En conversación con Diario NCO, Raquel, su hija, comentó que Ramona, de 71 años, vive con su marido en una casa ubicada en el mismo terreno que el suyo, pero en la parte trasera, por lo que mantiene un contacto cercano con su madre y puede ayudarla en los cuidados que necesita.

Alrededor de las 11 de la mañana, Raquel acudió al hogar de su madre y notó que la misma no se encontraba allí a la vez que aseguró que el hogar “estaba todo cerrado, no sabemos en qué momento se habrá ido”. Asimismo, Raquel comentó que los vecinos no vieron a Ramona y además en la zona no hay cámaras de seguridad las cuales hubieran aportado información relevante.

La mujer de 71 años, quien padece alzheimer, reconoce su nombre y a su familia cercana, sin embargo, la enfermedad hace que la misma no se ubique en tiempo y espacio y no pueda recordar las direcciones, por lo que sus familiares no saben a donde podría haber acudido.

“Ya buscamos por todos los hospitales, en las terminales, porque ella siempre quiere viajar, mostramos la foto y nunca la vieron, nadie la vio. No entiendo, se la tragó la tierra. No sécómo nadie pudo ver a una señora mayor deambulando por ahí”, manifestó angustiada Raquel, quien pide que cualquier dato relevante sea informado.

Hasta el momento, una persona de la localidad de Casanova afirmó a la familia haber visto a Ramona Guerrero en la intersección de Marconi y Ruta 3, sin embargo, al acudir al lugar y consultar con vecinos y comercios de la zona, nadie confirmó la presencia de la señora, por lo que la búsqueda continua.

Información para reconocer a Ramona Guerrero

Ramona es una mujer mayor de 71 años, quien al momento de desaparecer contaba con el cabello teñido de rojo. En cuanto a las ropas que vestía, como afirma su hija Raquel, no se conoce con certeza que pudo haber llevado puesto ya que se fue de su hogar sin que nadie notara.

No obstante, Raquel aseguró que su madre, la noche anterior, vestía un pantalón gris, una campera azul y crocs negras. Asimismo, la mujer notó que en el hogar de Ramona faltaba el equipo de mate por lo que la misma se lo llevó consigo.

Medios de contactos para brindar información relevante

En caso de tener algún tipo de información sobre Ramona Guerrero, se solicita comunicarse con al 911 o a los siguientes teléfonos: