Ciudad Evita: desde APDH La Matanza sostienen que se reabrió una mesa de diálogo ante el reclamo de “tierra para vivir”

La presidenta del organismo de derechos humanos matancero, Beatriz Capdevila, brindó detalles de la reunión con funcionarios municipales por la demanda vecinal de tierras, específicamente por el predio judicializado lindero al Barrio 22 de Enero. El miércoles, la presidenta de APDH La Matanza, Beatriz Capdevila, se reunió con funcionarios municipales para solicitar la reapertura de una mesa de diálogo con vecinos de Ciudad Evita que demandan “tierra para vivir” y que intentaron ocupar nuevamente, de forma pacífica, el predio lindero al Barrio 22 de Enero, tierras que se encuentran judicializadas. En comunicación con El1Digital, Capdevila detalló: “Como ustedes saben, los vecinos del ‘Barrio 1º de Noviembre’ han sufrido diversas situaciones de conflicto. Fueron desalojados varias veces, les quemaron un merendero un 24 de diciembre. Estos vecinos fueron a tomarlo otra vez. Allí hay una medida judicial, un conflicto bastante importante, y se había organizado una mesa de diálogo, porque ese terreno es privado, de un sindicato. El sindicato no quiere venderlo, no lo usa ni nada, entonces allí se generó el conflicto”.

“Se genera más conflicto porque es una tierra que no tiene ningún destino. A raíz de esto, estos vecinos decidieron tomarla nuevamente… en medio de la pandemia se perdieron muchas fuentes de trabajo, muchas situaciones de conflicto y no hay (dinero) para seguir pagando el alquiler”, explicó.

¿Relevamiento y reubicación?

Capdevila continuó: “Estaba la Policía y no queríamos que corra sangre, que no hubiera conflictos ni enfrentamientos. Entonces nos contactamos con el Municipio para pedir nuevamente la instalación de la mesa de diálogo. Nos contactamos con el subsecretario de Gobierno Mario Barresi, destacamos la buena predisposición que tiene siempre para recibirnos y solucionar prácticamente de inmediato las situaciones, no en forma definitiva, pero sí para evitar esto. Por ello, el padre Daniel (Echeverría) con un grupo de vecinos se dirigió a hablar con él y se instauró nuevamente la mesa de trabajo”.

En esta línea, Capdevila planteó que se encontraría abierta la posibilidad de un relevamiento de las familias que tienen esta necesidad habitacional, con vistas, tal vez, a una propuesta de reubicación. “Se verá si se puede comenzar con un relevamiento real y concreto de las familias para ver si se puede trabajar, desde una mesa, su reubicación”, proyectó.