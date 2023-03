Ciudad Evita: expectativa desde la Comunidad Tres Ombúes por la llegada de funcionarios nacionales

En comunicación con El1 Digital, Miguel Cheuke, integrante de la Comunidad Tres Ombúes y vecino de San Justo, detalló a este medio que este viernes por la mañana llegaron al predio ubicado en la Ruta Provincial N° 4, entre la Autopista Riccheri y el Río Matanza, en la localidad de Ciudad Evita, funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con quienes verificarán el polígono que integra la zona arqueológica.

Cabe mencionar que, desde la Comunidad publicaron este jueves un comunicado en el cual acusan a un área del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de respaldar la posición de los vecinos del barrio lindero Puente 13, para que avancen sobre esa zona y, por lo tanto, reduzcan la zona arqueológica o los terrenos linderos, que se encuentran judicializados.

“Este jueves estuvimos en el lugar, porque a las diez iba a estar gente de Desarrollo Social de La Matanza junto a Defensoría de Nación. El lugar que nosotros estamos custodiando y defendiendo se encuentra en Puente 13 para que no avancen, no para que no hagan algo en los terrenos que compraron ilegalmente”, expresó Cheuke.

“Estuvimos esperando a toda esta gente, dijeron que iban a hablar con nosotros. Porque nosotros no entramos al barrio Puente 13, para que no haya ningún intercambio de palabras ni nada. Como funcionarios públicos de Nación, dijeron que iban a venir, y no aparecieron. Nosotros habíamos comunicado que estábamos allí, ellos no avisaron y se fueron. Son funcionarios públicos y tendrían que venir a hablar con nosotros también”, se quejó.

Sin embargo, este viernes, funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sí se acercaron al lugar, y cerca del mediodía continuaban allí. “Ahora vino el INAI, para mirar si el perímetro está tal como lo marcamos en agosto pasado”, detalló. En las próximas horas, se espera que la Comunidad emita un comunicado con los resultados del encuentro.