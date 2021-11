Ciudad Evita: preocupación vecinal por un nuevo incendio en la Reserva Natural

En las últimas horas, vecinos frentistas de Ciudad Evita difundieron que el lunes, pasado el mediodía, detectaron humo y un nuevo incendio en aproximadamente una hectárea de pastizales en el predio ubicado en El Pindo y La Mulita. Según pudo saber El1 Digital, un grupo de estos vecinos logró extinguir las llamas tras una hora y media de ardua labor, con la ayuda, hacia el final del siniestro, de un móvil de Bomberos Voluntarios de La Matanza.

Así, estos vecinos sostienen ante El1 Digitalque los reiterados incendios de pastizales “son intencionales”, y tendrían el objetivo de dejar a la tierra en condiciones de ser ocupada.

En diálogo con El1 Digital, Analía Carriero, vecina de Ciudad Evita, contó: “Tenemos vecinos que están en los últimos pisos de los edificios, que por suerte divisaron el humo y avisaron. Tuvimos que ir a apagarlo. Los bomberos llegaron después de que el incendio se apagó. El tema es que estaba todo muy en seco, y el fuego se extendía rápido”.

“Pasa siempre lo mismo: eligen fechas o momentos donde está seco el pasto, y prenden fuego. Nunca vemos quién lo prende. Algunas veces dejan (bombas) molotovs de plástico. Son envases de plástico con algún tipo de tela, y se van. No hay gente que esté todo el tiempo mirando, tampoco está la guardia, y eso hace que veamos solo el humo”, remarcó.

La vecina no tiene dudas sobre la causa del siniestro. “Esto es intencional. Después estamos alertas, porque entran camiones con material, que tampoco pueden entrar. Hay una medida cautelar para que no entren camiones con material, para que no intenten usurpar» señaló.

En este contexto, los vecinos puntualizaron una serie de problemáticas: falta de un destacamento de Bomberos en la zona, de mayor personal de seguridad, y, sobre todo, de la aprobación de una ley nacional que proteja a la zona como Reserva Natural Nacional. “La primera petición es que salga la ley, que ya está presentada, para que se la declare Reserva Natural Nacional. Eso nos daría guardaparques, guardias en las zonas donde suelen entrar, y destacamento de Bomberos en Ciudad Evita”, explicó Carriero.

Mientras tanto, fuentes de Bomberos consultadas por El1 Digital confirmaron que llegaron al lugar del siniestro cuando “los vecinos ya estaban trabajando” en la extinción y señalaron que allí son frecuentes este tipo de siniestros porque hay personas que “hacen muchas fogatas para quemar cables, para sacar el cobre” y hay otras que “queman los pastos de las casas, hacen la montañita, la queman y después se propaga”.