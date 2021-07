Ciudad Evita: qué dicen los vecinos sobre la licitación para la construcción de viviendas

El Instituto de la Vivienda (IVBA), que depende de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia, anunció que se construirían 332 nuevas casas en el espacio comprendido entre las calles El Tiburón, El Avellano, La Mulita y La Quila. Habitantes de la localidad insisten en que las condiciones de infraestructura no están dadas para realizar esta obra.

Después de que se anunciara, días atrás, que se aprobó la licitación para la construcción de 332 viviendas comprendidas en el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, la respuesta de los vecinos de la zona no se hizo esperar: consideran que no están dadas las condiciones de infraestructura para que se lleve adelante esta obra.

“No estoy de acuerdo para nada con todo esto. No solo que me parece un mal proyecto, por no evaluar las consecuencias que tendremos por falta de infraestructura para construir un barrio más en la ya superpoblada Ciudad Evita, sino que, también, me parece un proyecto muy caro, con un coste de más de diez millones de pesos por vivienda”, indicó Walter Waimann, referente vecinal de Ciudad Evita, en comunicación con El1 Digital. “Lamentablemente, sospechamos que, nuevamente, se pagarán sobreprecios que nadie controlará, sin contar con las dificultades que van a tener con la delincuencia y los robos que ya tenemos en la zona; desde todo punto de vista, es una buena idea en un lugar equivocado”, planteó.

Durante el anuncio del Instituto de la Vivienda (IVBA) de la provincia de Buenos Aires, se comunicó que las obras se realizarán sobre el área que está comprendida entre las calles El Tiburón, El Avellano, La Mulita y La Quila. Además, informaron que contará con la construcción de 51 locales comerciales y 15 salones de usos múltiples, calles, bulevares y veredas, entre otras cosas.

Por su parte, Rubén Baragiani, otro frentista de la localidad, le comentó a este medio: “Personalmente, no estoy de acuerdo con la construcción de viviendas porque, al igual que otros tantos vecinos, considero que no están dadas las condiciones de infraestructura”. “Desde hace muchísimos años que se vienen construyendo viviendas, por lo que hoy tenemos problemas de agua, de luz y de gas, todo por la baja presión”, agregó.

El reclamo por la mejora en los servicios no es algo nuevo para los habitantes de Ciudad Evita. Un ejemplo de esta problemática es que, durante los primeros días de este año, un nutrido grupo de vecinos había hecho un reclamo por la baja presión del agua. En varias oportunidades, también efectuaron reclamos también por falencias en el suministro eléctrico.

Sumado a todo esto, Baragiani comentó que, últimamente, “se está inundando parte del barrio Isabel La Católica, cerca de Camino de Cintura”. Por ese motivo es que aseguró que no está de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, no niega el problema habitacional: “Sabemos de las falencias que hay respecto de la falta de viviendas, pero deberían hacer un estudio de tierras y de infraestructura antes de construir”, finalizó.