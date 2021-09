Ciudad Evita: trabajan en un proyecto para urbanizar la Reserva Natural

Se llevó a cabo un encuentro virtual entre representantes del Municipio y diversas agrupaciones de la zona para debatir un proyecto para desarrollar un ecoparque.

Integrantes de la agrupación RENACE, que se encargan de cuidar y mantener en condiciones la Reserva Natural de Ciudad Evita, manifestaron que, al ser vecinos activos y con participación permanente en todo lo que concierne a la protección del espacio verde, quisieron formar parte de la reunión virtual, desarrollada días atrás, pero no lo pudieron hacer. Al respecto, el delegado municipal indicó que todo se debió a “un error de comunicación”.

“Una vez finalizada, la reunión nos enteramos de que el plan era urbanizar la Reserva, que tenga calles y canchas para la práctica deportiva, entre otras cosas”, comentó Celia Zelaya Lascano, abogada, vecina e integrante de la agrupación RENACE, en comunicación con El1 Digital. Sin embargo, dejó en claro: “Al no estar presentes, no podíamos enterarnos del proyecto en forma completa, por lo cual a través de nuestras redes sociales manifestamos que nos sentíamos discriminados al no haber sido convocados”.

“El lunes decidimos presentarnos en la Delegación Municipal de Ciudad Evita para tener información al respecto de lo que se habló en el Zoom y la verdad es que fuimos muy bien recibidos y nos manifestaron que no nos avisaron por un error de comunicación”, comentó la letrada.

Por otra parte, indicó que, de acuerdo a la información que les fue brindada, el proyecto estaría a cargo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que planea hacer un parque ecológico. “Nosotros manifestamos que teníamos ganas de participar en el proyecto a través de nuestra colaboración, siempre respetando lo que es la Reserva”, señaló. Y destacó: “A partir de este dato, solicitaremos información tanto a la gente del Ministerio como a la ACuMaR, porque ellos son quienes tienen jurisdicción sobre la zona para protegerla, por lo cual nos parece importante que participen del proyecto para brindar sus opiniones”.

Asimismo, Zelaya Lascano aseguró que los vecinos quieren colaborar. “Si bien no gozamos del poder de decisión, consideramos que tenemos derecho a saber lo que ocurrirá en el lugar para aportarles lo que uno, al estar en el territorio, puede conocer a través de años de experiencia”, resaltó. “Nuestra idea es participar para mejorar y no para poner barreras”, concluyó.