Ciudad Evita: una comunidad de pueblos originarios comenzó un acampe en defensa de un «sitio sagrado»

Se trata de un predio ubicado en Ruta 4 y Río Matanza. Argumentan que se trata de una “recuperación” del sitio, “no de una toma” ante loteos y ventas de terrenos que se producen en un sitio protegido que consideran su territorio ancestral.

Desde el martes 2 de noviembre, un grupo de integrantes de la Comunidad Tres Ombúes decidió llevar a cabo un acampe en el denominado Yacimiento Arqueológico Tres Ombués, ubicado en Ruta 4 y Río Matanza, Ciudad Evita. Por medio de un comunicado, la comunidad argumentó: “Luego de realizar durante años denuncias en los diferentes organismos correspondientes sobre el avance descomunal de las construcciones ilegales, provocando la destrucción casi total del Sitio Ancestral Tres Ombúes y ante la inacción del Estado Municipal, Provincial, Nacional y la Justicia, hemos tomado la decisión de realizar a partir de la fecha un acampe poniendo nuestros cuerpos en defensa de nuestro territorio ubicado en la localidad de Ciudad Evita, Partido de La Matanza (…)”. “Pese a nuestros esfuerzos por preservar la zona como un espacio natural, cultural, arqueológico y sagrado, estafadores lotearon ilegalmente las tierras, que abarcaban 110 hectáreas y cuyo titular registral es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)”, explicaron.

Según los acampantes, la AABE “se desatendió (SIC) del conflicto y nunca tomó en serio nuestras advertencias sobre el peligro inminente de destrucción, lo cual al día de hoy es una triste realidad”.

La comunidad también expuso argumentos judiciales para tomar esta determinación. “El sitio sagrado Tres Ombúes se encuentra prácticamente arrasado pese a que en agosto/septiembre de 2018 el Juzgado Federal Nº1 de San Martín prohibió todo movimiento de suelos, en resguardo del patrimonio cultural ancestral que reclamaba nuestra comunidad y desnudando así el negociado inmobiliario”, señalaron.

En esta línea, marcaron: “Nuestro derecho a esta recuperación territorial está fundada y amparada en general en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”, además de disposiciones del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En comunicación con El1 Digital, la referente de la comunidad Delia Claros, desde el lugar detalló: “Hemos iniciado, no un acampe, sino una recuperación del territorio ancestral indígena a través de un acampe. Es la recuperación de un espacio que está siendo destruido por los negocios inmobiliarios, que avanzaron y no pararon, más allá de las denuncias que hemos hecho en todos los organismos y ámbitos. (Por ahora) no han hecho nada a nivel nacional, municipal ni provincial”, acusó. “No es una toma»

“Debido al avance las construcciones que están destruyendo todo el sitio, tomamos la decisión de hacer nosotros la recuperación, poniendo el cuerpo. Estamos esperando que alguna autoridad, de AABE o del Municipio nos llame a una mesa de diálogo, para que se comprometan a iniciar inmediatamente la protección del espacio… esto no es una toma y no vamos a construir ninguna casa. Sí un salón comunitario, para recibir a nuestros hermanos y poder resguardar algunas cosas. Vamos a solicitar también la devolución de los tiestos y vestigios que se llevaron a diferentes museos, para tener acá nuestro museo autónoma indígena y que puedan venir las escuelas a poder saber un poco de la verdadera historia y de la identidad originaria que hay en este territorio, que invisibilizado por muchos años” completó.

El diálogo con las autoridades está siendo gestionado por organismos como la APDH La Matanza, entre otros. El1 Digital intentó comunicarse con autoridades distritales, pero, por el momento, no obtuvo respuesta.