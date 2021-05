Colecta solidaria: un chico de doce años necesita una silla de ruedas especial

Tiene una enfermedad degenerativa de los músculos y precisa una silla de ruedas postural que la familia no puede comprar. Su padre busca juntar dinero a través de la venta de pequeños electrodomésticos y muebles restaurados.

Franco Medina, oriundo del barrio Esperanza, de Virrey del Pino, tiene doce años y padece distrofia muscular de Duchenne, un trastorno hereditario de debilidad muscular progresiva que se da “usualmente en niños”. Para tener una mejor calidad de vida, el menor necesita una silla de ruedas postural “Hummel” a batería. En diálogo con El1 Digital, Ariel Medina, padre del joven, explicó: “En CILSA (ONG que promueve la inclusión de personas con discapacidad) me dieron una silla porque Franco ya no entraba en la que tenía y, desde la obra social, me dijeron que para entregarme una presente tres presupuestos, pero tardan un año en dármela y él la necesita ahora”.