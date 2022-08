Colectivos: confirman cortes nocturnos del servicio en varias líneas con recorrido en el Distrito

Asimismo, El1 Digital se comunicó con José Troilo, titular de la empresa Transporte Ideal San Justo, dueña de las líneas 96, 621 y 205. En principio, Troilo, quien también preside la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, ratificó que continúa la reducción de la frecuencia diaria de las líneas a la mitad. “Lamentablemente (la reducción del servicio) continúa porque la situación, en vez de mejorar, va empeorando semana a semana. Dios quiera que con estos cambios le encuentren la vuelta para poder ordenar esto. Cada semana que pasa, las empresas de colectivos estamos en una situación cada vez más compleja”.

“En horario nocturno hay varias empresas que a la noche directamente fueron cortando. A las once, a las doce ya no están trabajando. En el caso de Transporte Ideal San Justo, el panorama está mal, por eso se maneja y trabaja lo estrictamente necesario, sin horas extras, con el combustible con el cual disponemos día a día. Hay noches que lamentablemente no podemos salir. Anoche, por ejemplo, no pudimos salir. Veremos qué podemos hacer hoy, ver con los recursos que contamos”, expresó Troilo.

“Cada empresa va haciendo lo que puede. No son medidas gremiales ni mucho menos. Es una situación compleja por una disponibilidad de dinero, no es otra cosa. Hay un fuerte atraso desde Nación. 20 días atrás ya decíamos que teníamos un atraso de un mes en compensaciones. En estos momentos, las líneas nacionales están en un mes y medio de atraso. La situación fue empeorando y cada empresa está haciendo lo que puede, manejándose hasta donde pueda”, lamentó.

Según Troilo, lo adeudado en subsidios ronda los 1.400.000 de pesos por colectivo en el caso de las líneas nacionales, y los aumentos recientes estarían lejos de resolver la situación. “Por ejemplo, en el caso de las líneas nacionales, se les está debiendo 1.400.000 pesos por colectivo. El aumento del pasaje sirve, pero no mejora la situación… el diez por ciento del boleto lo paga el pasaje, y el noventa por ciento, el Estado. La decisión para solucionar esto es económica. Esto es una cuestión de pagos. No nos están pagando, y estamos complicados”, concluyó.