Colectivos: desde las empresas ratificaron que continúan con servicios reducidos porque “no alcanzan los fondos”

“El atraso en los pagos sigue siendo considerable, por ahora no hay grandes cambios” evaluó ante este medio el titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, Mario Vacca. En comunicación con El1 Digital, el titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, Mario Vacca, confirmó que el depósito parcial de 3.900 millones de pesos en concepto de subsidios adeudados anunciado por el Ministerio de Transporte nacional por el momento no alcanzó a solucionar la situación del sector y que, en ese contexto, la reducción del servicio dispuesta por las empresas de colectivos del AMBA, especialmente en horario nocturno, continúa.

“Poco ha cambiado la situación. El atraso (en los pagos) sigue siendo considerable. Las empresas de jurisdicción nacional todavía tienen un atraso de 13.000 millones de pesos, que es un poco más del valor de la compensación de un mes completo. En el caso de las empresas de la Provincia de Buenos Aires la situación es un poco diferente, porque de junio hacia acá les han venido pagando puntualmente con la compensaciones. Igual, hay una deuda remanente del período de enero-mayo de más de 6.000 millones de pesos todavía, con las líneas provinciales. Pero la situación es diferente a las líneas de jurisdicción nacional, que son las que ingresan a la Capital”, evaluó Vacca.

Así las cosas, al conflicto desarrollado se sumó, recientemente, otro foco de diferencias, en este caso entre los gobiernos de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno nacional ahora reclama pagos a la Ciudad porque, según Nación, acordaron por medio de un convenio que la administración porteña efectuaría “aportes” al sistema de subsidios de los colectivos que ingresan a la Ciudad. Desde la Ciudad admiten las negociaciones y el convenio, pero rechazan la presunta existencia de una “deuda” constituida.

En este sentido, Vacca afirmó: “Ahora, además, se han complicado en el último pago, porque las líneas que funcionan íntegramente dentro de la Capital, por una diferencia que tienen entre Nación y Ciudad, se han quedado un poco más rezagadas aun”.

En relación a los resultados de la última reunión con las autoridades nacionales, el titular de la CETUBA marcó: “Inclusive, para la jurisdicción nacional, el Gobierno tenía que pagar, en esta semana, el 30 por ciento de la compensación de agosto. Y en realidad, no llegó a pagar el 30. Pagó un poco más del 22 por ciento. La situación no ha mejorado”.

Servicio disminuido

En medio de este panorama, Vacca sentenció: “Lo que se mantiene es lo que venimos diciendo desde un comienzo de todo esto: no es posible dar la totalidad de los servicios porque no alcanza el dinero. Es tan simple como eso, y mientras sigamos en esta situación vamos a seguir así de complicados. En principio, esperemos que de a poco se vaya resolviendo, pero por ahora no hay grandes cambios”.

Esto significa que los servicios, especialmente desde las 22 a las 5 de la mañana, continúan drásticamente reducidos. En este punto Vacca reconoció: “Estamos tratando de hacer todo el esfuerzo posible para que los servicios no se paralicen por completo en ningún horario. En la medida de los posible, que haya menos cantidad, que sea nada más que lo indispensable pero, como esto no es una medida de fuerza, cada uno está haciendo lo que puede con los recursos que tiene”.

“Respecto a los servicios durante la noche, habrá empresas que lo pueden dar, empresas que no, pero la mayoría va a tratar de darlo, aunque sea un mínimo. Y durante el día va a seguir habiendo restricciones, porque no alcanzan los fondos para dar un servicio con normalidad”, concluyó.