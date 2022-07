Colectivos: «El servicio se redujo al 50 por ciento porque si no esto se va a hacer insostenible», alarmaron

La reducción, advirtieron, se mantiene por “tiempo indeterminado” hasta que reciban una respuesta de las autoridades. Finalmente, las cámaras que agrupan a las empresas de transporte de colectivos urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CEAP, CETUBA, CTPBA) dispusieron para este martes desde las 0 horas una reducción de sus servicios en un 50 por ciento, a causa del “considerable atraso” que verificaron en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes “a los mayores costos incurridos durante el año en curso”, según difundieron en un comunicado. La medida afecta a aproximadamente 400 líneas que circulan en el AMBA, nacionales, provinciales y municipales. En este sentido José Troilo presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros advirtió: “La semana que viene podríamos quedarnos sin servicio”. Asimismo, Troilo explicó que la situación por la que están pasando las empresas es “agobiante” y que el Estado no les paga “hace 15 días”.

Así, el presidente de CEAP, quien también es directivo de Transporte Ideal San Justo SA, detalló: “El monto de la deuda asciende a $ 18.000.000.000. Venimos haciendo reclamos hace varios días, pero nadie del Ministerio de Transporte nos recibió, entonces no nos queda otra que tomar esta decisión”. “En promedio, el valor del boleto de colectivo es de $ 13,50, cuando la tarifa debería costar $150. Lo que paga el usuario cuando pasa la tarjeta SUBE es apenas el diez por ciento del costo y el 90 por ciento restante corresponde a las compensaciones”, aclaró a la señal TN. Por medio de un comunicado, las cámaras señalaron: “Las empresas llevan afrontados gastos correspondientes a mayores costos del primer semestre por un valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo, en virtud de lo cual se informa que con el objeto de no interrumpir totalmente las prestaciones y compatibilizarlas con los recursos económicos disponibles, a partir del martes 19 de julio, a las 00:00 se prestarán los servicios con el 50 por ciento de la frecuencia normal y habitual”.

Situación en La Matanza

La medida también incluye a las líneas que recorren el Distrito de La Matanza. En ese sentido, consultado por Radio Universidad, Fernando Gangemi, representante legal de empresa Almafuerte, que incluye a las líneas 218, 284, 378, 325, 622 y 628, explicó: “Tenemos un atraso más o menos de un mes del subsidio que recibimos. Estamos todos los (últimos) meses con atraso, más allá de que ahora nos deben un mes entero, por mayores costos. Los costos (incluyen) las baterías, las cubiertas, lo que aumenta día a día y vivimos todos. Para poder seguir trabajando, el servicio se redujo al 50 por ciento porque si no esto se va a hacer insostenible”.

“El subsidio viene fijo hace seis meses. Está demorado el pago y también la actualización del subsidio. Encima, las líneas provinciales tenemos atrasos en los pagos. Por ejemplo, las líneas nacionales cobran hoy, y nosotros, las líneas provinciales, cobramos diez días después. Eso nos genera andar al descubierto, con bastantes complicaciones operativas”, señaló al programa Antes que todo.

Subsistencia

En este contexto inflacionario, con las tarifas y los subsidios congelados, Gangemi sostuvo que las empresas se dedican a subsistir. “Nosotros, hoy, recibimos la plata, pagamos sueldos y subsistimos. No estamos renovando unidades porque no se puede, y te vas desfinanciando. Esto va a generar más problemas en el servicio”, advirtió.

En cuanto al diálogo con las autoridades, el asesor legal detalló: “Las cámaras vienen dialogando con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Están dialogando, pero esto viene desde hace tiempo. Estas medidas se toman al límite. Y esto que hacemos es para no cortar el servicio”.

“Más allá del subsidio, seguimos cobrando la misma tarifa con los mismos costos de enero. Lamentablemente, es inviable. Hay que pensar que atravesamos épocas donde, por ejemplo, no se conseguían cubiertas. En este país, cuando algo no se consigue, aumenta, más allá de lo que diga la inflación”.

La medida, por el momento, se tomó por tiempo indeterminado, hasta que las autoridades brinden una respuesta. “Esta medida se va a extender hasta que den una respuesta, hasta que se pongan al día. Lo que menos queremos es molestar al pasajero, pero bueno, pero este es un negocio que es inviables hace seis meses. Seguís cobrando lo mismo, el mismo boleto, las tarifas no se aumentan, el subsidio tampoco, no se puede seguir así”, concluyó Gangemi.