Colectivos: levantaron el paro en la empresa Almafuerte

Cabe recordar que la medida de fuerza incluyó a las líneas comunales 622, 628 y las provinciales 378, 284, 218, las cuales ya retomaron su servicio, pero con la continuidad de la reducción de la frecuencia dispuesta por las cámaras empresarias.

El jueves, en comunicación con Radio Universidad, uno de los delegados de la empresa contó: “Hemos sufrido seis hechos de inseguridad; atacaron unidades en distintos barrios”. En ese contexto, precisó que en el transcurso de la madrugada de ese día se registraron cuatro hechos en el barrio Villa Unión, de Gregorio de Laferrere. “Por suerte no hubo que lamentar mayores consecuencias, más que la rotura de vidrios y parabrisas”, remarcó.

A esto se sumó que, a las 11.30 de la mañana, otro de los trabajadores resultó agredido en la estación de González Catán y, al mediodía otro coche fue violentado en la localidad de Gregorio de Laferrere. “La gente estaba enojada por no poder viajar”, aseguró.

Después de estos hechos, el delegado indicó: “Nos pusimos todos en asamblea permanente porque no vamos a soportar que se agreda a ningún compañero y nos quedamos acá, esperando una respuesta por los hechos de inseguridad que tuvimos”. También aseguraron que la mayoría de las cámaras con las que fueron equipadas las unidades no funcionan, aunque también aclararon que no todos los coches las tienen.

Mientras tanto, es importante mencionar que el Ministerio de Transporte autorizó, el jueves, la suba del boleto de trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El aumento, que será de un 40 por ciento, impactará a partir del 1 de agosto: el pasaje mínimo pasará a costar 25,20 pesos. El nuevo esquema tarifario se hará efectivo después de una consulta popular no vinculante, pero obligatoria.