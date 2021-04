Colectivos: por salarios y vacunación contra el COVID-19, la UTA anunció un paro nacional para el lunes

El sindicato reclama una recomposición salarial y ser incluidos en la campaña vacunatoria para enfrentar el coronavirus, tanto para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires, como para los de las demás regiones y provincias argentinas. Abiertos al diálogo, aguardan una propuesta del Gobierno nacional.

Este jueves, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro nacional de 24 horas previsto para este lunes 26 de abril, para los servicios de colectivos de corta y media distancia.

Así, por medio de un comunicado, la UTA difundió: “El Consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor comunica que, luego de meses de audiencias sin resultados ante el ministerio de Trabajo de la Nación, donde no nos han dado respuesta alguna a los pedidos salariales, ni tampoco al reclamo de ser incluidos en un plan de vacunación contra el COVID19, tanto para los trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires como para los del interior del país. Por todo ello, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas en todo el país, para los servicios de corta y media distancia, desde las 0 horas del lunes 26 de abril de 2021”.

En esa línea, la UTA reclamó: “Exigimos que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, como los empresarios, sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin la sensibilidad y la justicia social que las actuales circunstancias demandan. Queremos urgente respuesta, para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y llevaremos el reclamo hasta las últimas consecuencias”.

En comunicación con El1 Digital, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, explicó: “Nosotros estamos dispuestos a hablar. Hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad del Gobierno. Lo que pedimos es muy sencillo: la paritaria del 20-21, que es este año, lo que marca la inflación. Y cada tres meses encontrar el equilibrio, hasta llegar a diciembre, para cubrir el costo de la paritaria. Desde el sector empresario concuerdan en el tema, pero nos manifiestan que ellos no tienen la plata para acordar el acuerdo. Es un ‘te quiero, pero que la plata la ponga el Gobierno”.

“El Gobierno, en cambio, les dice a los empresarios ‘paguen ustedes, después me traen la boleta, y nosotros después se la reintegramos’. Entonces, acá hay una falta de credibilidad del sector empresario hacia la Secretaría de Transporte, porque si no, no pueden decir esto, que figura en actas. Esto parece el gran bonete, acordamos todos pero no nos pagan. Nosotros somos trabajadores en relación de dependencia con las empresas, qué tenemos que ver con los acuerdos que hace el Gobierno con las empresas”, lamentó.

En este sentido, Fernández remarcó: “Este es el problema que tenemos, y debido a esto vamos a esa medida. Y después, la otra cuestión es la vacuna (contra el COVID-19). A nosotros nos han declarado trabajadores esenciales, y no tenemos ningún inconveniente en serlo, lo estamos haciendo. Pero, si no nos dan la vacuna, cada vez caemos más».

«Acá, este maldito virus ya lleva 1.100 trabajadores (contagiados) en la pandemia, y 20 compañeros se han ido para siempre. Pedimos que nos tengan en cuenta, porque esto se pone cada vez más difícil. No es exigir, sino pedir, y creemos que nos corresponde”, enfatizó, por lo que, en este contexto, se espera que se intensifiquen las negociaciones para intentar levantar la medida anunciada.