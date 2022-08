Colectivos: sigue el conflicto y el Gobierno comenzó a multar a las empresas

Sin acuerdo por el momento, las cámaras del sector mantienen suspendido el servicio de 22 a 5 en el AMBA, además de reducciones para el resto del día. Hasta el viernes inclusive, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte efectuó 106 actas de infracción. Al menos hasta este lunes, el conflicto por los subsidios entre las empresas propietarias de líneas de colectivos con recorrido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las autoridades, especialmente las nacionales, continúa sin un acuerdo definitivo. En medio de ese panorama, las compañías siguen brindando un servicio reducido durante el día y aplican una suspensión total entre las 22 y las 5 de la mañana. Ante esta situación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte decidió reforzar controles y comenzó a labrar actas y aplicar multas a las empresas que decidieron suspender sus servicios.

Así las cosas, en comunicación con El1 Digital, el titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, Mario Vacca, ratificó: “La situación no cambió, es la misma. Tenemos entendido (que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte) está haciendo inspecciones. No tenemos información de las multas. De 22 a 5 no se están prestando todos los servicios. Pero muchos se están prestando”.

Por su parte, la CNRT aseguró que ya efectuó 106 actas de infracción que pueden costar “entre 500 y 15.000 boletos mínimos”, es decir, entre 12.600 y 378.000 pesos. “Las líneas urbanas, desde el viernes 19 de agosto, decidieron suspender los servicios desde las 22 horas hasta las 5 y reducir, también, las frecuencias durante el día. Ante esta medida, la CNRT reforzó los controles y, de cumplirse la interrupción por un lapso de cinco días consecutivos, o diez días alternados por año calendario, se elevarán las actas correspondientes al Ministerio de Transporte, quien a través de su Secretaría podrá evaluar la posible caducidad del permiso”, advirtió la CNRT en un comunicado.

Asimismo, la Comisión aclaró que se rige por el artículo Nº 83 del Decreto Nº 1395/1998 “donde la violación del régimen diario de frecuencias diurnas y nocturnas en los servicios públicos de transporte urbano de pasajeros mes sancionada en cada caso, con multas de entre 500 y 15.000 boletos mínimos”.

En relación a los subsidios, cabe mencionar que, si bien el jueves desde Nación se efectuó un pago de 3.900 millones de pesos, las empresas argumentaron que dicho dinero corresponde a una cuota de un subsidio de agosto, por lo que no influiría en el estado de la deuda de fondo.