Colegio French Ramos Mejía: el Concejo aprobó un proyecto para frenar un posible negocio inmobiliario

Tal como lo adelantó No Ficción hace una semana, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de La Matanza aprobó ayer la ordenanza que declaró «de interés público municipal y educativo al Instituto French y al predio que ocupa en Ramos Mejía». De esta manera, la intendencia, a través de los ediles, intentará salvar al colegio que anunció su cierre alegando deudas por la crisis del Covid-19.

Además, la ordenanza busca blindar el edificio ubicado en French 37, ya que se le asignó la «zonificación de uso educativo exclusivo». De esta manera, el HCD busca echar por tierra las versiones de un negocio inmobiliario detrás del cierre de una institución con 56 años de historia en pleno centro de Ramos Mejía.

Otro de los ejes que contempla la ordenanza es la de «dar intervención a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que, a través de la Dirección General de Escuelas y Cultura, tome conocimiento e intervención de lo dispuesto a efectos de que adopte las medidas idóneas que entienda corresponder para asegurar la continuidad pedagógica«.

«Estamos con reuniones y desde el municipio se propuso declararlo monumento cultural y educativo para que no puedan hacer nada que no sea una escuela, que no se pueda utilizar el espacio para un negocio inmobiliario», había adelantado a este medio la directora de la Secundaria del French, Marisol Linares, quien ayer por la tarde se enteró de la aprobación de la ordenanza tras una comunicación con los inspectores de la Dirección de Escuelas de Gestión Privada (DIEGEP).

Fuente: NoFiccionWeb