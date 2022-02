Comenzaron a distribuir en farmacias de Provincia los primeros autotest de COVID-19

Hasta el momento, las pruebas para determinar si una persona tiene COVID-19 se habían llevado a cabo en centros públicos dependientes de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. El impacto de la tercera ola de contagios provocó el colapso en los centros de testeo, que obligó a las autoridades sanitarias nacionales a modificar los criterios para determinar los casos positivos y a agilizar la aprobación de los autotest por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En este contexto, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reynoso, explicó que cuando una persona compre el test, la farmacia se ocupará de reportar el caso (tanto positivo como negativo) al sistema de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación.

“El farmacéutico haría la dispensa, el seguimiento del paciente y el registro del resultado positivo o negativo, en el sistema nacional de vigilancia en salud. El paciente también contará con la posibilidad de registrarlo desde su teléfono, y ese resultado cargado por el paciente impactará en el sistema de la farmacia que lo dispensa y el farmacéutico lo notificará al sistema nacional de vigilancia en salud”, adelantó.

De esta manera, los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas. Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de COVID-19, mientras que los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”. Los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado.

Asimismo, si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

Además, cabe mencionar que, a diferencia de los testeos de uso profesional, donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación, se efectúa a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante.

Cómo hacer el test

En todos los casos, hay que lavarse las manos antes de comenzar, ya sea con jabón o con alcohol en gel. Luego se toma el hisopo, se saca del estuche y se hace un barrido en ambas fosas nasales.

En este paso, la doctora Mariel Alejandre, Bioquímica (MN 8376), vicepresidenta Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos y docente de la UBA, explicó al portal Infobae: “Se debe girar varias veces con movimientos de giro del mango del hisopo, durante quince segundos por cada fosa nasal, para recoger la muestra adecuadamente”.

Por su parte, la presidenta de la COFA Isabel Reynoso aclaró a la agencia Télam: “Hay que pasar el hisopo cuatro o cinco veces en la nariz (no más de dos centímetros). No hace falta llegar hasta el fondo de la nariz porque son test nasales, no nasofaríngeos”.

Además, sostuvo que el test que se comenzó a distribuir puede hacerse también por saliva, y que en estos casos es importante no haberse cepillado los dientes ni haber ingerido previamente comidas ni bebidas.

Así, vez tomada la muestra, se realiza la prueba aplicando el hisopo sobre el tubo de reacción que contiene el reactivo del kit y se debe esperar al menos quince minutos para obtener un resultado.