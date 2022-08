Comenzó a regir el sistema nacional de “scoring” para conductores

De esta manera, los distritos deben incorporar el ‘scoring’ a través de sus Legislaturas, concejos deliberantes u órganos facultados y, al implementarlo, podrán registrar sentencias firmes que impongan pérdida de puntos en la Licencia Nacional de Conducir del infractor responsable.

También cabe mencionar que, en relación a las posibilidades de que este nuevo sistema funcione, y consultado por El1 Digitaldías atrás, el presidente de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, Alberto Silveira planteó: “El scoring es un sistema muy bueno, cuando funciona. Y para que funcione, primero tiene que haber controles y sanciones. Si a uno no lo controlan y no lo sancionan, nunca pierde el scoring. Entonces, para que funcione el scoring, tiene que haber un aceitado sistema de controles eficaces. Si no, olvidemos el scoring, porque va a ser una nueva ley que vamos a poner en un cuadro muy lindo, y no va a servir para nada. Sin controles y sanciones, la seguridad vial no avanza”.

Ejes clave del sistema

*Se le asignan 20 puntos a cada conductor con Licencia Nacional de Conducir, que se irán descontando en caso de que se cometan infracciones de tránsito, con una escala establecida de acuerdo a la gravedad de la falta.

*Cuando se pierdan los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días; la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días, y la tercera 180 días.

*Luego, el plazo de inhabilitación se irá duplicando sucesivamente.