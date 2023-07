Comenzó la recategorización en el monotributo: cómo hacer el trámite

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó, a través de un comunicado, que ya está habilitado el sistema para que los monotributistas pueda realizar la recategorización, en caso de que corresponda, y estará vigente hasta el 20 de julio. Este trámite está relacionado con las nuevas escalas que regirán a partir de agosto.

Para saber si se debe realizar la recategorización, los contribuyentes pueden ingresar a la página: monotributo.afip.gob.ar. Una vez en el sitio web, se debe introducir el CUIT y clave fiscal. En el caso de que los ingresos expresados superen o sean inferiores a la categoría vigente, se debe realizar el cambio. Sin embargo, quienes mantengan la categoría, no deben realizar ninguna acción. Además, aquellos que no alcancen los seis meses de inscripción, no deben efectuar ningún trámite.

Si se debe iniciar el trámite, se debe seleccionar la opción “recategorizarme” y el sistema realiza la modificación de manera automática e informa al contribuyente la categoría nueva y los topes que tienen los parámetros. Luego, se selecciona la opción “Confirmar categoría” y se puede imprimir la nueva credencial. El pago se realiza en la manera habitual.

La AFIP informó los parámetros a tener en cuenta para evaluar la recategorización del monotributo por los últimos doce meses para comparar con la tabla de las categorías:

Los ingresos brutos acumulados.

El consumo de energía eléctrica.

Los alquileres devengados o la superficie afectada a la actividad.

Asimismo, cabe recordar que los nuevos topes de facturación son:

Categoría A: 1.414.762,58 pesos anuales.

1.414.762,58 pesos anuales. Categoría B: 2.103.025,45 pesos anuales.

2.103.025,45 pesos anuales. Categoría C: 2.944.235,60 pesos anuales.

2.944.235,60 pesos anuales. Categoría D: 3.656.3204,33 pesos anuales.

3.656.3204,33 pesos anuales. Categoría E: 4.305.799 pesos anuales.

4.305.799 pesos anuales. Categoría F: 5.382.248,94 pesos anuales.

5.382.248,94 pesos anuales. Categoría G: 6.458.698.71 pesos anuales.

6.458.698.71 pesos anuales. Categoría H: 7.996.484,12 pesos anuales.

7.996.484,12 pesos anuales. Categoría I: 8.949.911,06 pesos anuales.

8.949.911,06 pesos anuales. Categoría J: 10.257.028,68 pesos anuales.

10.257.028,68 pesos anuales. Categoría K: 11.379.612,01 pesos anuales.

“La Ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos estableció la exención del componente impositivo de la obligación mensual para las y los pequeños contribuyentes registrados en las categorías A y B”, recordó el organismo fiscal.