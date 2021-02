Comerciantes de La Matanza visitan un Centro de Monitoreo en CABA. La inseguridad nos desvela a todos. Tenemos que poder volver a vivir y trabajar tranquilos en La Matanza. Tenemos que dejar de tener el corazón en la boca hasta que nuestros seres queridos vuelven a casa. “La decisión política es el primer paso para obtener seguridad”

Solicitamos de mil maneras, y lo vamos a seguir exigiendo, un plan integral de seguridad que articule todas las fuerzas y recursos que actúan sobre el territorio de nuestro distrito.

Para entender más del tema, aprovechamos una invitación que nos hizo Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad y a cargo del Ministerio de Seguridad porteño, para recorrer uno de los Centros de Monitoreo de la Policía de la Ciudad.

Llevamos a un grupo de comerciantes del centro de San Justo. Damián Santostefano, referente PRO, articuló el primer contingente de una actividad que conoce bien, uno de los sectores más golpeados cotidianamente por la delincuencia.

La impresión que quedó en el grupo es que habían visitado otro planeta. Sin embargo, estoy convencido, pese a la magnitud se trata de un desafío que puede encararse. Actualmente, hay muchos recursos e información disponible para enfrentar al delito. Como sucede en CABA, esa información debe alimentar el Sistema Integral de Seguridad Pública.

Como dijo Diego, “Nosotros pudimos hacerlo en cuatro años. Pero antes de llegar hasta este punto, tomamos la decisión de encarar el problema. Ahora sabemos que la clave es la integración. Sumar a las cámaras de la Ciudad las de los bancos, de las empresas, considerar los datos que provienen del Sistema de Emergencia.

Nuestra estadística lo demuestra. Podemos contribuir a una ciudad más segura y lo estamos logrando. De esta manera podemos saber qué pasó, qué está pasando y cómo podemos prevenir para que nada pase. Hoy, Buenos Aires es la segunda ciudad de todo el continente, detrás de Quebec en Canadá, con menor número de homicidios por cantidad de habitantes. Alcanzamos la menor tasa de delitos en los últimos 25 años. Mediante nuestras herramientas de identificación pudimos detener a más de 2.000 prófugos de la Justicia, asesinos, violadores que ya no están entre nosotros”.

Lo que vi en el Centro de Monitoreo de Chacarita me demuestra, una vez más, que el mayor problema de seguridad que tenemos en La Matanza es la falta de decisión política para enfrentarlo. Incluso, no se trata de falta de recursos; los plazos fijos inmovilizados por el Intendente Espinoza bien podrían disponerse para empezar a transitar el camino que ya muestra resultados del otro lado de la General Paz. No es con anuncios vacíos.

Hace falta poner en marcha, con un abordaje inteligente, un sistema como el que ampara a casi 7 millones de personas por día, que son las que viven o llegan a Buenos Aires para trabajar, acceder a servicios o a entretenerse. Tenemos que saber, 24 por 7, dónde está cada agente, cada móvil, y los comisarios deben dar cuenta de eso.

Los policías deben estar en la calle cuidando a los vecinos. Todo eso, más las múltiples posibilidades de plasmar las denuncias y dar intervención directa a la Fiscalía, contribuye a dar tranquilidad. En definitiva, a una mejor calidad de vida que merece la gente de nuestro Municipio.