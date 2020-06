Comerciantes de Ramos Mejía reclaman en la calle volver a trabajar con protocolos

A horas de una nueva fase de la cuarentena, los comerciantes de Ramos Mejía se congregaron en el centro de la ciudad para exigir la apertura de sus locales. En la intersección de las calle Bolivar y San Martín, expresaron la necesidad de trabajar bajo protocolos en el marco de la pandemia del Covid-19.

Antes del mediodía, con pancartas, bocinazos y aplausos, los dueños e inquilinos de locales comerciales céntricos dejaron un pedido claro al Municipio de La Matanza. Queremos trabajar, fue el cántico principal. No Ficción consultó al presidente de la Asociación de Comerciantes e Industrias de Ramos Mejía (ACIRM), Osvaldo Gilges, quien contó cual es la situación del sector.

Nosotros no promovimos la movilización de hoy, apostamos por el diálogo y ayudar a las autoridades. Pero los comerciantes están desesperados, ya pronto vamos a ir para tres meses de estar cerrados, es una locura, expresó el presidente de ACIRM, y además contó: hace veinte días presentamos todos los protocolos para que puedan empezar a trabajar todos los negocios que están cerrados.

Gilges aclaró que la apertura de los comercios se pide «con todos los protocolos, con horarios restringidos y todo lo que corresponde, no es que pedimos una apertura a tontas y a locas, tenemos todo estudiado pero no hay respuestas. Vale aclarar que si bien los municipios tienen a cargo la presentación de propuestas de apertura, es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quien termina por definir.

En el anuncio de anoche, el Gobernador Axel Kicillof precisó que en el conurbano la cuarentena sigue igual, y detalló que los comercios que seguiran abiertos son los de cercanía, que no están en las grandes arterias ni en centros comerciales. Para el centro de Ramos Mejía esas no fueron buenas noticias.

El presidente de ACIRM contó que tuvo diálogo con las autoridades municipales, aunque por ahora no llegaron a buen puerto: «el miércoles con el presidente de la Federación Empresaria de La Matanza (Claudio Pugliese) y la Asociación de Comerciantes fuimos al municipio, nos atendió el jefe de Gabinete (Claudio Lentini) y nos dijo que no se podía abrir y que tratemos de vender online, ya que no podían autorizar abrir ni siquiera con protocolos.

Fuente: NoFiccionWeb