Comercio: “Creemos que el fin de semana vamos a tener una noción de los precios”, señalan

Así lo expresó a este medio Gustavo Martorello, dueño de dos comercios del rubro textil ubicados en la localidad de San Justo, sobre los problemas en los precios y en la mercadería por el cambio de ministro de Economía. “El lunes no había listas de precios y los pedidos de la semana anterior están pausados”, indicó. La semana comenzó de una forma turbulenta en el aspecto económico, luego de que Silvina Batakis asumiera como ministra de Economía de la Nación en reemplazo de Martín Guzmán, que renunció en la tarde del sábado. Por eso, el dólar blue llegó a tocar los 280 pesos y varios comercios tuvieron problemas con el abastecimiento de la mercadería y los listados de precios.

En diálogo con El1 Digital, Gustavo Martorello, integrante de la agrupación Juntos Somos Más y dueño de dos comercios del rubro textil ubicados en la localidad de San Justo, se refirió a la problemática: “El lunes, cuando abrimos, llamamos a los proveedores. No había listas de precios y los pedidos de la semana anterior están pausados”.

“Algunos proveedores, recién, nos entregaron mercadería este miércoles”, expresó, y agregó que las mayores dificultades en lo que respecta a los valores de los productos se registraron en otros rubros, según le comentaron colegas de la agrupación: “Muchos comerciantes que venden artículos de electrónica están muy complicados por la variación que se presentó en los costos”.

Con respecto a los aumentos de precios, consideró que el promedio sería “de entre 15 y 20 por ciento, y, luego, se aplacará”, aunque la situación se podría normalizar en el corto plazo: “Creemos que el fin de semana vamos a tener una noción de lo que serán los precios porque los fabricantes y proveedores ya van a tener un listado actualizado”.

Las ventas y la importancia del Ahora 12

Uno de los puntos en que hizo hincapié Martorello es en las compras en los comercios de la zona, más allá de su rubro: “En la primera mitad del año, las ventas estuvieron un diez por ciento arriba, comparando la inflación”. “Pero, en la peatonal, las ventas mejoraron un poco más que en las calles aledañas, quizás, un 15 por ciento”, añadió.

No obstante, y más allá de la recuperación del sector en el último tiempo, el comerciante no se mostró muy entusiasmado para los próximos meses: “Para la segunda mitad del año, creo que la venta va a estar muy tranquila porque todo está subiendo muchísimo, salvo los sueldos, que no lo hacen en la misma proporción”.

Por último, destacó la importancia del “plan Ahora 12, que ayuda mucho en el trabajo”. “Son como anabólicos que permiten que nos sigamos manteniendo. Muchas tarjetas son rechazadas, pero, sin este plan, sería todo mucho más complicado”, aseguró, sobre el programa destinado al consumo, que la semana pasada fue renovado hasta enero de 2023.