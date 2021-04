Comienza el calendario de pago de jubilaciones de abril

Este lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) empieza a depositar los haberes jubilatorios, según terminación de los documentos y con aquellos que perciben las sumas más bajas, en un principio. Los cobros incluyen el último aumento de 8,07 por ciento y el primer bono de 1.500 pesos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) da comienzo al calendario de pago de las jubilaciones correspondientes a abril. El depósito será como se viene realizando en el último tiempo, según la terminación de los documentos y, en primera instancia, con aquellos que perciben las sumas más bajas, es decir, hasta 23.120 pesos.

El cobro incluye el último aumento otorgado en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, en marzo pasado de 8,07 por ciento, por lo que la suma de este mes será igual a la última. Además, se comenzó a depositar el primer bono de 1.500 pesos anunciado por el organismo. El próximo, de igual cifra, se depositará en mayo.

Si bien los beneficiarios no tienen que solicitar un turno previo para cobrar las jubilaciones, pensiones o asignaciones, sí deben acercarse a una sucursal bancaria en la fecha asignada. No obstante, en caso de no poder retirar el dinero el día de cobro, el mismo se mantendrá en la cuenta hasta que sea retirado.

Por otro lado, ante la llegada de la segunda ola de coronavirus y las consecuentes nuevas restricciones adoptadas, desde algunos sectores no descartaron que se pueda otorgar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, como el año pasado. No obstante, desde la ANSeS, aún, no se confirmó nada sobre el tema.

Jubilaciones y pensiones de hasta 23.120 pesos:

Lunes 12/04: documentos terminados en 0

Martes 13/04: documentos terminados en 1

Miércoles 14/04: documentos terminados en 2

Jueves 15/04: documentos terminados en 3

Viernes 16/04: documentos terminados en 4

Lunes 19/04: documentos terminados en 5

Martes 20/04: documentos terminados en 6

Miércoles 21/04: documentos terminados en 7

Jueves 22/04: documentos terminados en 8

Viernes 23/04: documentos terminados en 9

Jubilaciones y pensiones mayores a 23.120 pesos:

Lunes 26/04: documentos terminados en 0 y 1

Martes 27/04: documentos terminados en 2 y 3

Miércoles 28/04: documentos terminados en 4 y 5

Jueves 29/04: documentos terminados en 6 y 7

Viernes 30/04: documentos terminados en 8 y 9

Asignación Universal por Hijo:

Lunes 12/04: documentos terminados en 0

Martes 13/04: documentos terminados en 1

Miércoles 14/04: documentos terminados en 2

Jueves 15/04: documentos terminados en 3

Viernes 16/04: documentos terminados en 4

Lunes 19/04: documentos terminados en 5

Martes 20/04: documentos terminados en 6

Miércoles 21/04: documentos terminados en 7

Jueves 22/04: documentos terminados en 8

Viernes 23/04: documentos terminados en 9

Asignación por Embarazo:

Lunes 12/04: documentos terminados en 1

Martes 13/04: documentos terminados en 2

Miércoles 14/04: documentos terminados en 3

Jueves 15/04: documentos terminados en 4

Viernes 16/04: documentos terminados en 5

Lunes 19/04: documentos terminados en 6

Martes 20/04: documentos terminados en 7

Miércoles 21/04: documentos terminados en 8

Jueves 22/04: documentos terminados en 9

Asignación por prenatal y Asignación por Maternidad:

Martes 13/04: documentos terminados en 0 y 1

Miércoles 14/04: documentos terminados en 2 y 3

Jueves 15/04: documentos terminados en 4 y 5

Viernes 16/04: documentos terminados en 6 y 7

Lunes 19/04: documentos terminados en 8 y 9