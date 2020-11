Cómo continúan los calendarios de pago de ANSeS esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa los cronogramas de cobro de la Asignación Universal Por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, jubilaciones y pensiones. En todos los casos, se mantienen los días según la terminación de los documentos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), continúa con los calendarios de pago de las prestaciones asistenciales de noviembre, entre las que se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), jubilaciones y pensiones.

En todos los casos, se mantiene el cobro de acuerdo a la terminación de los documentos de los beneficiarios. Además, para algunos cobros, no es necesario sacar turno previo, por lo que se puede ir a la sucursal bancaria directamente en la fecha asignada. No obstante, en caso de no ir en esa fecha, los haberes permanecen depositados en las cuentas.

En el caso de los jubilados y los pensionados, los pagos de noviembre serán los últimos con el piso mínimo de 18.129 pesos anunciado en septiembre, ya que se actualizará un nuevo monto en diciembre. Se espera que ese último aumento sea de 28,9 por ciento, con lo que alrededor del 85 por ciento de los jubilados y pensionados cobrará por encima de la inflación.

En lo que respecta a la Asignación Universal por Hijo, en noviembre, se incorporan más de 700.000 nuevos beneficiarios, como anunció, la semana pasada, el Presidente, Alberto Fernández. Además, se podrá solicitar la asistencia por medio de la página web de la ANSeS con solo la presentación del certificado de preidentificación para aquellos que no tengan DNI.

Esta semana, en el caso de los jubilados y pensionados, cobran aquellos con sus documentos terminados desde el 5 y hasta el 9. La próxima semana, comienza el calendario de aquellos con haberes superiores a los 20.374 pesos.

Cobro de jubilados y pensionados que no superan los 20.374 pesos

Lunes 16/11: DNI terminados en 5

Martes 17/11: DNI terminados en 6

Miércoles 18/11: DNI terminados en 7

Jueves 19/11: DNI terminados en 8

Viernes 20/11: DNI terminados en 9

Cobro de jubilados y pensionados que superan los 20.374 pesos

Martes 24/11: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 25/11: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 26/11: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 27/11: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 30/11: DNI terminados en 8 y 9

Cobro de Asignación Universal por Hijo

Lunes 16/11: DNI terminados en 4

Martes 17/11: DNI terminados en 5

Miércoles 18/11: DNI terminados en 6

Jueves 19/11: DNI terminados en 7

Viernes 20/11: DNI terminados en 8

Martes 24/11: DNI terminados en 9

Cobro de Asignación Universal por Embarazo

Lunes 16/11: DNI terminados en 4

Martes 17/11: DNI terminados en 5

Miércoles 18/11: DNI terminados en 6

Jueves 19/11: DNI terminados en 7

Viernes 20/11: DNI terminados en 8

Martes 24/11: DNI terminados en 9

Cobro de Asignaciones por Prenatal y Maternidad

Lunes 16/11: DNI terminados en 8 y 9

Cobro de Prestación por desempleo

Martes 24/11: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 25/11: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 26/11: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 27/11: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 30/11: DNI terminados en 8 y 9