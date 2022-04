Cómo será el sistema de descuento de puntos por las infracciones de tránsito

La implementación se realizará a través de un decreto presidencial. «Se trata de algo que era un hecho obligado por ley y sobre lo que han pasado 11 años y nunca se había avanzado», señaló a Télam el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, impulsó este jueves ante autoridades y expertos en seguridad vial la aplicación de un sistema de scoring a nivel nacional que consiste en el descuento de puntos para castigar en las licencias de conducir a los infractores de las normas de tránsito y cuya implementación implicará un avance clave para lograr la unificación de las políticas viales en todo el país.

De modo virtual, Guerrera participó en el Consejo Federal de Seguridad Vial que se realizó en la localidad sanluiseña de Potrero de los Funes, en el cual se repasaron las bases consensuadas del scoring a nivel nacional. Su formulación pasará a la órbita del Estado nacional, que analizará su sanción por decreto, paso previo a que cada jurisdicción lo incorpore a su normativa local para su aplicación.

Así lo informó este jueves a Télam la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo responsable de la organización del Consejo Federal.

ASÍ FUNCIONARÁ EL SISTEMA

El también llamado scoring nacional -pendiente de aplicación desde 2011- contará con 20 puntos para cada conductor o conductora que cuente con la licencia nacional de conducir. Cuando se pierdan por primera vez los 20 puntos asignados por infracciones acumuladas el conductor quedará inhabilitado para conducir por 60 días. Cuando ocurra por segunda vez, el plazo aumentará a 120 días, y por tercera, 180 días. A partir de ese número, el sistema prevé la duplicación sucesiva del tiempo, informó el Ministerio de Transporte a través de un comunicado. En tanto, para el recupero de puntos, los automovilistas deberán efectuar cursos de seguridad vial mientras que los choferes profesionales pueden recurrir a esta opción con una periodicidad anual. Una vez cumplidos los períodos de inhabilitación, el conductor recibirá nuevamente el saldo de puntos. Entre los consensos alcanzados, se destacan los siguientes: ➤ Circular con licencia de conducir vencida: 5 puntos ➤ Circular sin la revisión técnica obligatoria (RTO): 4 ➤ Circular en moto sin casco: 5 ➤ Circular sin haberse colocado el cinturón de seguridad: 4 ➤ No respetar semáforos: 5 ➤ Conducir bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes: 10 ➤ No respetar límites de velocidad: de 5 a 10 ➤ Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20 ➤ Participar y/u organizar picadas: 20 «Buscamos fundamentalmente romper con una vieja tradición en nuestro país donde las infracciones de tránsito se resuelven con dinero. El scoring era una deuda pendiente y viene a terminar con esa lógica, por la cual asigna a cada a conductor 20 puntos en su licencia de conducir, que podrá perder en el caso de cometer distintas infracciones. Lo que buscamos transmitir desde la ANSV es que manejar es una responsabilidad y que si un conductor hace las cosas mal puede perder su licencia», señaló Martínez Carignano. Su director ejecutivo, Pablo Martínez Carignano, adelantó también el lanzamiento del Plan Federal de Educación Vial, el 21 de abril próximo en la provincia de San Juan, y la apertura de la primer base operativa de ese organismo en San Luis, hecho que calificó como «un hito porque nunca antes tuvimos tan estrecha colaboración con la provincia».

Sobre la futura aplicación a nivel nacional del descuento de puntos en la licencia de conducir -el llamado scoring unificado-, Martínez Carignano señaló: «Creemos, y todas las provincias también lo creen, que manejar, antes que un derecho, es una responsabilidad y que si alguien lo hace poniendo en peligro a los demás, violando las normas, no conviviendo de manera pacífica en el espacio público, no puede solucionarlo con plata, tiene que haber un Estado que diga ‘usted por el momento no va a seguir manejando´».

En relación a la futura implementación del scoring nacional a través de un decreto presidencial, el funcionario resaltó que «se trata de algo que era un hecho obligado por ley y sobre lo que han pasado 11 años y nunca se había avanzado».

Durante las deliberaciones en San Luis, además, se abordó una propuesta de modificación de la normativa nacional respecto de las infracciones de tránsito cometidas por conductores extranjeros en el país; la presentación de líneas de acción 2022 del Plan Federal de Educación Vial; y la normativa vigente de tráileres, aspectos técnicos y actualización.

Sobre el lanzamiento del Plan Federal de Educaciónque se realizará en La Rioja adelantó que, «luego de capacitar durante todo 2020 y 2021 a miles de docentes, va a haber cuadernillos para todas las escuelas, material audiovisual, canciones para los más chicos de un músico argentino que se llama Luis Pezzeti y sobre todo va a haber seguridad vial en las aulas, que creemos que es el lugar donde tiene que impartirse, saliendo de un esquema tradicional de una charla dada por una ONG en algún momento y sin continuidad».

Base operativa

Carigagno agregó que se inauguró en San Luis, en la localidad de Justo Daract, la primera base operativa de la Agencia de Seguridad Vial Nacional porque «está claro que nuestra decisión es que la seguridad vial sea federal y llegue a todas las provincias»

«Una base operativa nueva implica presencia de trabajadores, agentes de control que son sanluiseños, móviles, radares, alcoholímetros, para poder trabajar junto con la Policía de la Provincia y llevar más seguridad vial a las rutas».

«En esta primera etapa -aclaró- son doce puestos de trabajo para 6 mujeres y 6 varones, que fueron elegidos por la Provincia, son gente de la zona de Villa Mercedes y Justo Daract, que son parte del plantel nacional y van a trabajar juntos con la Policía de la Provincia y el ente de control de rutas de San Luis en los controles que son tan necesarios para que año a año sigan bajando la siniestralidad vial».

La primera base operativa de control y fiscalización de la ANSV en la provincia tendrá zona de cobertura en distintos puntos de las rutas nacionales 7 y 55 y las y los agentes del organismo realizarán principalmente tareas de ordenamiento vehicular y balizamientos, patrullajes preventivos, controles de documentación, alcoholemia y velocidad, concientización vial y asistencia en siniestros o eventualidades sobre rutas.

La base en San Luis es la cuarta que inaugura la ANSV en el año -anteriormente en Tunuyán y Santa Rosa (Mendoza) y sobre la autopista Ricchieri (Buenos Aires) y desde el comienzo de la gestión en diciembre de 2019, se duplicó la cantidad de dependencias del organismo desde su creación en 2008. Próximamente, serán inauguradas nuevas bases operativas en San Pedro (Buenos Aires), Villa La Angostura (Neuquén) y Laboulaye y Río Cuarto (Córdoba).

Finalmente el funcionario destacó que en 2021 «en San Luis murieron 68 personas, frente a 117 en 2019, hubo un descenso fuerte» y aclaró que de «cada 10 fallecidos, 8 son varones, 2 son mujeres y que el usuario vulnerable en primer lugar son los motociclistas con un 45 por ciento de los fallecidos».

Fuente: Telam