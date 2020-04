Como subir mis defensas a partir de mi alimentacion

Es sencillo. Sólo tenés que saber cómo alimentarte para reforzar el sistema inmunológico. Te recomendamos llevar una dieta variada, incluyendo estos alimentos:

– Omega 3: Podés encontrarlo fácilmente en pescados como mariscos, caballa, pescado azul, salmón y atún, entre otros.

– Otra opción es ingerir semillas de lino y chía, activándolas previamente. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo: podés dejarlas en remojo unas 8 horas aproximadamente, en un frasco o recipiente que no sea de plástico. Podés agregarlas a ensaladas, yogur, tostadas. ¡Dejate llevar por tu creatividad y disfrutalas de distintas maneras!

– Vitamina A

– Vitamina C

– Vitamina D

– Vitamina E

– Prebióticos y probióticos: Los alimentos fermentados como la leche, los yogures, los espárragos y las bananas permiten recomponer nuestra flora intestinal.

– Hierro: Consumir suficiente hierro es esencial para que nuestras defensas estén alerta ante virus y bacterias. Además de encontrarlo en las carnes rojas, este mineral puede obtenerse a partir de frutos secos, las semillas de sésamo, las legumbres como garbanzos, lentejas o soja, y la espirulina.

– Hierbas y especias: ¿Sabías que muchas hierbas y especias logran subir nuestra temperatura? Esto provoca la estimulación sanguínea, ayudando al metabolismo y el sistema inmune. Incluirlas seguido en jugos, infusiones y limonadas pueden ayudarte a prevenir enfermedades respiratorias. Te recomendamos probar: jengibre, cúrcuma, canela, cardamomo y equinacea, entre otros.

¡Ya no hay excusas! Recordá que un cambio de hábito profundo es todo lo que necesitás para disfrutar de cada día y olvidarte a las enfermedades.

