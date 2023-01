Con el inicio de año, comenzó a regir la ley de Alcohol Cero en la Provincia de Buenos Aires

Desde este 1º de enero la nueva normativa eliminó los 500 miligramos por litro de sangre permitidos para los conductores que regían hasta el sábado 31 de diciembre. Refuerzo de los controles provinciales. Desde las cero horas de este domingo 1º de enero, comenzó a regir en todo el territorio bonaerense la Ley de Alcohol Cero para conductores, aprobada por la Legislatura bonaerense el 16 de diciembre pasado.

De esta manera, Buenos Aires se suma a las provincias de Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, las cuales ya cuentan con normativas en el mismo sentido. En esta línea, está previsto que las autoridades bonaerenses refuercen los controles viales y de tránsito. Así, por ejemplo, durante la presentación del denominado Operativo de Sol a Sol, en Mar del Plata, la semana pasada, la Agencia Nacional de Seguridad Vial entregó a la Provincia 50 medidores y 20 alómetros para reforzar los controles de alcoholemia en rutas y caminos. En ese marco, el Ministerio de Transporte provincial diagramó un esquema para concientizar a los conductores y promover un tránsito seguro a través de 24 dispositivos ubicados en corredores estratégicos de la Costa bonaerense. Además, personal de Transporte participará en paradores fijos e itinerantes con actividades destinadas a la concientización y la información acerca de esta nueva normativa. En este contexto, el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’ Onofrio, expresó ante la TV Pública: “A partir del 1º de enero entró en vigencia la Ley de Alcohol Cero. El mensaje es muy claro, si vas a tomar, después no podés manejar. Simplemente debemos cambiar la logística de cada salida”. “Estamos haciendo una inversión muy fuerte en alcoholímetros y alómetros. Vamos a asistir a los municipios con los materiales necesarios y con la capacitación correspondiente para las y los agentes. Con esta Ley no buscamos recaudar, buscamos generar un cambio cultural basado en la responsabilidad al circular”, destacó el ministro. También, el funcionario se refirió a los jóvenes, un segmento etario clave para encarar un cambio cultural vial. “Las chicas y los chicos saben que cuando se toma, se debe elegir un medio de transporte alternativo o una conductora o conductor designado”, recordó. Las penalizaciones Así, desde este 1º de enero, quienes conduzcan con valores de hasta 499 miligramos recibirán tres meses de inhabilitación para manejar. Si el grado de alcoholemia detectado se encuentra entre 500 y 999 miligramos, la pena será de seis meses. En tanto, quedarán inhabilitadas por 18 meses las personas que circulen con tasas entre 1.000 y 1.500 miligramos de alcohol por litro de sangre. Asimismo, quienes superen los 1.500 miligramos no podrán conducir por el lapso de 18 meses.

Sin embargo, también es importante aclarar que, durante el primer año de vigencia de la ley, las personas que conduzcan con una tasa de hasta 499 miligramos por litro de sangre serán sancionadas únicamente con la asistencia y aprobación de cursos especiales de educación y capacitación para el uso correcto de la vía pública.

Comunas bonaerenses: qué pasa en La Matanza

La nueva legislación provincial pone también dos carencias en evidencia: por un lado, la falta de una ley nacional, con una media sanción pendiente en el Congreso. Por el otro, en los municipios, algunos concejos deliberantes ya aprobaron sus ordenanzas de Alcohol Cero, entre ellos Morón, Hurlingham, Merlo, Moreno, Tigre, Ezeiza, pero en la mayoría de los 135 distritos bonaerenses continúa siendo una deuda pendiente, entre ellos, en La Matanza.

Así, en comunicación con El1Digital, la referente de Estrellas Amarillas La Matanza y vecina de Isidro Casanova Mary Puntano evaluó: “Esperemos que con esta ley haya menos muertes (por siniestros viales vinculados al consumo de alcohol). De todas formas, las cosas que vengo viendo siguen siendo tremendas. Pienso que las autoridades tienen que ponerse más duras. Acá en La Matanza, por ejemplo, todavía no vi nada. En La Matanza todavía nos deben (la ordenanza de Alcohol Cero)”.

En paralelo, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial sostuvieron: “Este Año Nuevo, reforzamos los operativos en todo el territorio nacional”.

En este punto, Puntano aseguró que dialogó con el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano. “Carignano nos dijo que va a haber muchos cambios a nivel provincial, con muchos más controles de tránsito. Vamos a ver qué es lo que pasa. El tema es verlo, que lo hagan”.

“Nosotros estamos viendo qué está pasando en cada municipio. El viernes se aprobó el Alcohol Cero en Merlo. Fue muy lindo, emotivo y emocionante para nosotros porque Merlo tiene hechos viales desastrosos. Lo veníamos pidiendo hace un año, y allí están trabajando muy bien”, destacó.

“La Matanza no se queda atrás con los siniestros viales. Tiene muchos siniestros. Y bueno, hay que estar controlando. Con Estrellas Amarillas y otras organizaciones hacemos un recuento de casos, pero en La Matanza (las autoridades) prácticamente no nos reciben. Por ahora, seguimos esperando, las autoridades distritales no hablan con nosotros”, lamentó.

Mientras tanto, el Municipio de La Matanza, por medio de sus redes sociales, este sábado publicó: «Realizamos operativos vehiculares en distintos puntos estratégicos del Municipio. Día a día debemos mantener precauciones al estar al volante. Pero, especialmente en estas fechas, queremos recordarles que nos cuidemos entre todos».

«Las y los menores siempre deben viajar en el asiento trasero. Usá siempre el cinturón de seguridad. No uses el celular al volante. Si tomás alcohol, no conduzcas. Seamos responsables. Hagamos de estas fiestas una gran alegría para toda la comunidad», pidieron.