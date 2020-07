Con Julian Weich a la cabeza, UNICEF donó 50 mil barbijos y 150 termómetros al Hospital Posadas

UNICEF responde a COVID19 a través del fortalecimiento de insumos para la protección y prevención a más de 1800 trabajadores y trabajadoras de salud en 15 hospitales del país.

Hoy, el Hospital Posadas recibe 50 mil barbijos tricapa y 150 termómetros a distancia, gracias al aporte de nuestros donantes en el marco del Plan de respuesta.

UNICEF Argentina presentó un Plan de Respuesta para contener los efectos del coronavirus (COVID-19, según sus siglas en inglés) en niños, niñas y adolescentes. El organismo proveerá de insumos a trabajadores de la salud de establecimientos en el país, apoyará la continuidad educativa de 6.500.000 de estudiantes de contextos vulnerables y rurales y fortalecerá a los comedores populares, para apoyar la nutrición de 20.000 chicas y chicos que viven en asentamientos, entre otras acciones.

UNICEF trabaja en todo el mundo desde el inicio de la pandemia, no sólo en la provisión de suministros médicos, agua potable y kits de higiene. En situaciones de emergencia como la que plantea el COVID-19, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lidera el apoyo de la ONU a los países para que garanticen la continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes (especialmente cuando las escuelas están cerradas), la prevención de la violencia doméstica y la contención emocional y salud mental de la población de 0 a 18 años.

“Los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus”, afirmó Luisa Brumana, Representante de UNICEF Argentina. “El COVID-19 no solo puede enfermarlos: aunque no lo veamos, la pandemia también afecta su educación, los expone a la violencia e impacta en su salud mental y nutricional -agregó-. Nos preocupa, en particular, la situación de las familias más vulnerables que viven hacinadas, las comunidades indígenas del norte del país que no cuentan con agua y jabón para lavarse las manos, las chicas y los chicos institucionalizados”.

El Plan de Respuesta al COVID-19 presentado se basa en cuatro pilares de acción: 1. fortalecer la prevención y control de la pandemia en las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones, Salta y Buenos Aires, donde los indicadores de pobreza infantil son particularmente altos; 2. contribuir a garantizar la salud de las mujeres embarazadas y de los niños y niñas menores de 5 años; 3. trabajar en la contención de los “impactos secundarios” de la pandemia, como la pérdida de clases presenciales, la malnutrición o el aumento de la violencia; 4. promover medidas de protección e información para prevenir el contagio del virus.

El primer pilar del plan tiene por objetivo limitar la propagación del virus. UNICEF trabaja para informar a las poblaciones más vulnerables sobre prácticas de prevención del COVID-19 en cinco provincias prioritarias (Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, Buenos Aires) y grandes conglomerados urbanos, donde se enviarán materiales de apoyo y capacitación. Entre otras acciones, se promoverán técnicas de lavado de manos en contextos de acceso restringido a agua, el uso de pastillas potabilizadoras de agua y jabón.

El segundo pilar contempla la provisión de insumos a profesionales de la salud que trabajan en la continuidad de la atención de mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 5 años. Este apoyo esta focalizado en establecimientos médicos, donde se distribuirán 550.000 productos como desinfectante de manos, termómetros, delantales de plástico, botas, gorros quirúrgicos, guantes, gafas de protección y batas quirúrgicas.

El tercer pilar de respuesta es la contención de los impactos secundarios de la pandemia, como la inseguridad alimentaria. UNICEF trabaja con los comedores populares para asegurar el acceso suficiente y continuo a alimentos nutritivos y entre otras acciones, fortalecerá el suministro de viandas que se distribuyen en barrios populares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y el norte del país, para cubrir las necesidades nutricionales de más de 20.000 de niños y niñas en situación de pobreza.

La pandemia del COVID-19 también impacta fuertemente en la educación. UNICEF participa de la mesa de enlace para apoyar las acciones que desarrolla el Ministerio de Educación para enfrentar los efectos del COVID-19 en el sistema educativo argentino. El organismo brinda asistencia técnica al plan Seguimos Educando y coopera con el ministerio para garantizar la continuidad educativa de 6.500.000 estudiantes en contextos vulnerables y rurales, entre quienes se distribuirán materiales educativos impresos.

El cuarto pilar es de comunicación y prevención del contagio. UNICEF difunde información oficial del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Mundial / Panamericana de la Salud, promueve la identificación y denuncia de las Fake News. El organismo genera y difunde mensajes de contención emocional para adultos/as, niñas, niños y adolescentes afectados por el aislamiento social a través de propuestas como la campaña #AcaEstoy, en su página institucional y redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, Tik-Tok, LinkedIn. Entre otras iniciativas, desarrolla contenidos para población de 0 a 6 años, junto al canal infantil Paka-Paka, y el apoyo de artistas y Embajadores de Buena Voluntad.

En los próximos días, junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), se distribuirán materiales de contención emocional y pautas de higiene en instituciones de protección, hogares para niños y niñas sin cuidados parentales y hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad.

El equipo de UNICEF Argentina trabaja junto a los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Nación y con las Gobernaciones provinciales del norte del país para contener el impacto que la pandemia tiene sobre la población más joven y vulnerable. Es un organismo de referencia en la difusión de información pública y confiable para prevenir la propagación del virus y en la generación de contenidos para dar soporte emocional y cuidar la salud mental de las familias que cumplen con el aislamiento social obligatorio.

Si querés colaborar con el Plan de Respuesta al COVID-19 de UNICEF con una donación individual llamá al 0810-333-4455 o ingresá a unicef.org.ar/dona.

Para contribuir con una donación corporativa escribí a: buenosaires.donantes@unicef.org

Fuente: VivielOeste