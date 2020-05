Con pocos cambios en al AMBA, Kicillof brindó precisiones sobre la flexibilización en esta nueva etapa de aislamiento

El Gobernador bonaerense insistió en diferenciar las habilitaciones entre el Área Metropolitana y el interior de la provincia y resaltó la necesidad de avanzar con cautela. “Si nosotros cometemos errores, se lamenta en vidas”, aseguró.

En el inicio de una nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa para dar precisiones acerca de las características y los alcances que tendrá, en el territorio bonaerense, la extensión de la medida decretada por el Ejecutivo nacional a para combatir al COVID-19. Debido a la particular doble realidad que viven sus comunas, la gestión provincial debe dividir su modo de administrar la cuarentena entre los sectores del interior, que por su baja cantidad de casos positivos y circulación del virus pasó a la fase cuatro y goza de mayor apertura de actividades, con los del Área Metropolitana (AMBA) y General Pueyrredón, donde las restricciones continúan en la etapa de aislamiento tres.

Así las cosas, en el ámbito de la producción industrial, y ante la autorización de 18 nuevas actividades por parte del Decreto 459/2020 -Automotriz y autopartes, Electrónica y electrodomésticos, Indumentaria, Productos del Tabaco, Metalurgia, Maquinaria y Equipos, Calzado, Gráfica, Ediciones e Impresiones, Madera y Muebles, Juguetes, Cemento, Productos Textiles, Manufacturas del Cuero, Neumáticos, Bicicletas y Motos, Química y Petroquímica, Celulosa y Papel, Plásticos y subproductos, y Cerámicos-, el Gobierno provincial continúa evaluando los pedidos de los intendentes que atraviesan la fase de mayor apertura para dar la “no objeción” respecto a la reactivación de las mismas, siempre y cuando, las iniciativas respeten los protocolos sanitarios y de higiene y se hagan cargo del transporte de sus empleados.

En cambio, en el caso de los 40 distritos que comprenden el AMBA tendrán que solicitar la habilitación a la Provincia que, tras realizar un estudio sanitario y epidemiológico, elevará la iniciativa a la Jefatura de Gabinete nacional para que estudie y habilite, o no, la reanudación de las actividades, el Ejecutivo bonaerense dará la “no objeción” a los distritos, para que lo habiliten mediante acto administrativo y atendiendo a todos las medidas de cuidado, distanciamiento y transporte de sus empleados.

Otro de los cambios que plantea esta nueva etapa de aislamiento es la habilitación de las actividades comerciales. En este eje, en las comunas con mayor aglomeración de personas y, por tanto, mayor cantidad de casos positivos y circulación comunitaria del Coronavirus, la Provincia solamente va a habilitar los “comercios de cercanía”, que podrán ser atendidos por sus dueños, empleados que vivan en los alrededores que no registren traslados en transporte público, y su actividad estará sujeta a los clientes locales. Cabe aclarar que no está prevista la apertura de shoppings, centros ni arterias comerciales, bares y restaurantes que no tengan la opción delivery o retiro en el local, mientras que aquellos que funcionan a cielo abierto deberán contar con protocolos rígidos. En tanto, habrá más facilidades para los partidos del interior.

La insistencia en que los propietarios y responsables de las industrias y los comercios que se habiliten se hagan cargo del traslado de sus empleados a través de opciones privadas, es limitar el uso del transporte público, considerado uno de los focos más prolíferos para la propagación del virus para personas que cumplan con las funciones esenciales previstas desde el primer día del aislamiento. Estas son, personal de sanidad, seguridad y otras actividades como la producción de alimento e insumos médicos y hospitalarios.

Por último, en lo referente a las salidas recreativas, desde el Gobierno provincial precisaron que continuarán habilitadas en las 51 regiones que ya cuentan con ese beneficio desde la etapa anterior mientras que las demás continuarán con las mismas restricciones. La novedad en este punto, si bien no están contemplados como paseos de esparcimiento, radica en la posibilidad de que los adultos mayores y responsables puedan ser acompañados por sus hijos a realizar las actividades esenciales, como son las compras, atendiendo siempre a la utilización de barbijos y cumpliendo con el distanciamiento social.

Tras los anuncios correspondientes a esta nueva etapa, el Gobernador Axel Kicillof insistió que “el mensaje sigue siendo ‘quedate en casa’” y destacó que “el que no lo entienda o quiera instalar lo contrario, se equivoca y miente”. En este punto, puso como ejemplo los países “que hicieron lo contrario y están lamentando muerte de a miles”. “No queremos ni vamos a permitir eso”, aseguró.

“Estamos dispuestos a encarar esta nueva etapa con mayores actividades pero con muchos más compromisos”, reafirmó el mandatario provincial al tiempo que recalcó la idea de “ir con cautela” y con “muchísima responsabilidad”. “Si nosotros cometemos un error, este se lamenta en vidas”, señaló y aseguró preferir “que lo “critiquen por ser muy cuidadoso que por no serlo”.