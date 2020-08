Con preocupación por la «nacionalización» de la pandemia, no se prevén cambios en la cuarentena en el Conurbano

El Presidente, Alberto Fernández, terminará de definir, este viernes, cómo continuarán las medidas de aislamiento en el AMBA en una reunión con el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En la previa, desde Provincia anticipan que el Gran Buenos Aires seguirá en fase tres y advierten por expansión del virus en los distritos del interior.

Luego de que, este jueves, las cifras de la pandemia volvieran a superar los 10.000 casos por segundo día consecutivo, el Gobierno nacional termina de definir cómo continuarán las medidas de restricción por el coronavirus, en un escenario de preocupación por la extensión de la enfermedad hacia el interior del país, dado que ya son 18 las provincias que tienen transmisión comunitaria. Eso se evidencia en los reportes oficiales: luego de que el AMBA representara, desde hace varios meses, a más del 90 por ciento de los contagios, esa relación fue cambiando y, de los 10.104 nuevos casos de ayer, más del 30 por ciento se registraron fuera del Gran Buenos Aires y la Ciudad.

El Presidente, Alberto Fernández, dialogó este jueves con doce gobernadores, los de las provincias con panoramas más complejos, y terminará de definir la situación en el AMBA este viernes, a partir de las 11.30, junto al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quienes recibirá en Olivos. En la previa a ese encuentro, el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, volvió a reunirse en Casa Rosada, sobre el final del jueves, con sus pares bonaerense, Carlos Bianco; y porteño, Felipe Miguel, y los ministros de Salud de Nación, Ginés González García; Provincia, Daniel Gollan; y Ciudad, Fernán Quirós. En línea con lo que ya habían dialogado el día previo, el objetivo fue analizar la «situación epidemiológica y ver cómo seguir» con las medidas de aislamiento a partir del próximo lunes.

Si bien la Ciudad pretende seguir habilitando actividades, como la posibilidad de instalar mesas al aire libre en locales gastronómicos, obras de construcción y servicio doméstico, en Provincia, ya anticiparon que no se prevén cambios para el Conurbano, mientras, en espejo con el panorama nacional, también preocupa la situación de los municipios del interior, en donde se seguirá administrando el sistema de cinco fases de acuerdo a la situación epidemiológica de cada distrito en particular. Por eso, los 35 municipios del AMBA seguirían en fase tres, como ya habían anticipado Bianco y Gollan en la conferencia de prensa del lunes pasado, donde brindaron el informe epidemiológico semanal de la Provincia. De los 6.402 casos bonaerenses del jueves, unos 700 corresponden a la zona no AMBA.

En ese marco, también el jueves, Kicillof dialogó con el comité de expertos que lo asesoran y con los 35 intendentes del Conurbano y, allí, anticipó que no habrá nuevas flexibilizaciones. «El porcentaje de ocupación de camas es relativamente estable, particularmente en las camas de terapias intensivas. Pero no podemos relajarnos. No estamos en una situación de saturación, pero tenemos una tasa de ocupación del 64 por ciento distribuida de manera heterogénea», describió el Gobernador sobre la parte bonaerense del AMBA.

«Tenemos que seguir controlando la movilidad y apelando a los cuidados personales. Sabemos que esta situación genera angustia y muchas dificultades, pero la única forma de evitar los contagios son el aislamiento y el distanciamiento», insistió al respecto y habló de una «estabilidad de contagios» en el Gran Buenos Aires, aunque en un número elevado de casos, y advirtió por el crecimiento hacia el interior provincial. Por eso, según se prevé, el Conurbano seguirá en fase tres en la nueva etapa del aislamiento que comenzará el lunes.

El día y la hora del habitual anuncio sobre la cuarentena, que Fernández suele compartir con Kicillof y Rodríguez Larreta, aun no está definido. De hecho, luego de que los tres mandatarios se reúnan este viernes cerca del mediodía, el Presidente viajará a la provincia de Santa Fe para lanzar el Acuerdo Federal de Hidrovía junto al Gobernador bonaerense y a sus pares de Santa Fe, Omar Perotti; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Chaco, Jorge Capitanich; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y Formosa; Gildo Insfrán, en un acto previsto para las 16.