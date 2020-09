Con protocolos preparados y sin fechas estimadas, San Justo Shopping lanza el primer centro comercial online

Los Shoppings aun no tienen permitido abrir sus puertas. Algunos como Unicenter permiten realizar el retiro de productos en tienda, y se puede ingresar para ir a los supermercados. Por eso, desde San Justo Shopping lanzaron una plataforma que ya cuenta con más de 200 marcas.

Pablo Bendayan, Center Manager de la empresa, dialogó con Viví el oeste y señaló: “La idea de esto es evolucionar a lo que esta pasando en el mundo hoy. Los medios no son los tradicionales, vos compras hasta a verdura podes ir al local, o te la mandan, o compras por internet o por una aplicación”.

La idea de lanzar la plataforma online fue proponer “una evolución del formato del shopping, no sustituyéndolo, pero si complementándolo, es como una capa más, que llega a otra gente que quizás no le gusta la visita al shopping, o no está habituado o no lo conoce por una cuestión de localidad, de zona”.

La virtualidad les permite “poder llegar geográficamente a mucha más gente, y poder ampliar la propuesta”. En este sentido es necesario destacar que en el Marketplace no se encuentran únicamente las marcas del shopping, si no que se permite el ingreso de emprendimientos que tal vez estén en otras provincias, o que n siquiera tengan un espacio físico.

“Abre muchísimo el espectro de la posibilidad comercial de vender así. También es eso, ofrecerle a las marcas la posibilidad de vender a nivel país, hoy estamos vendiendo y entregando a todo el país, un local de San Justo o cualquier local que se sume a market place puede vender a través de toda la plataforma” aclara Bendayan.

Pero ¿Cómo funcionan los envíos? Pablo explica que hay una logística. “Está coordinada por sistema lo que hace que sea mucho más ordenado y controlable. Hay un sistema de logística, de costo de envío. Se baja una etiqueta y la marca lo único que hace, salvo que sea una marca grande que tenga su logística que ahí ellos envían”.

Sin embargo, aclara que, el día que se pueda abrir el shopping, se habilitará el pick up point, donde la gente podrá realizar sus compras y retirarla personalmente.

Consultado por una posible reapertura, Bendayan afirma que “el tema de la reapertua del shopping en tanto la situación no evlocuione no tenemos ninguna fecha cierta, hemos presentado ya los protocolso correspondientes, estamos haciendo lsos trabajos de señalizaicon, lo necesario para estar listos para cuando lo autoricen”.

“Es una situación muy difícil, son muchos meses sn poder operar pero nosotros también tenemos mucha marca directa qe han tenido la posibilidad de a través de sus sitios de e-commerce vender pero es una situación muy difícil y limtie que esperemos no se prolongue demasiado en el tiempo”

El tema de e-commerce lleg{o apra quedarse para sumar y complmentarse con el físico, son dos cosas que tiene qu vconvivir, vana ir tomando dsiitntas fasetas, el shopping seguramente evolucion conlos años y la gente en la medida que vaya acostumbrándose al canal digital vaya quedándose por ese lado, va ahaber todo lo digital en esta época de cierre por pandemia ha tenido un crecimiento

Aunque firma que es mas difícil en indumentaria y calzado donde todavía se busca el hacerlo presencial, tocar la ropa, los perfumes, atención, “Es un proceso evolutivo, uno no va a reemplazar al otro” opinó.

Para sumarse pueden contactarse a comercial@sanjustshopping.com.ar. “Estamos abiertos a ofrecer cualquier tipo de producto” afirma Pablo quien afirma que lo sorprendió “estar con público en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, que vieron por primera vez San Justo shopping”.

Respecto a los productos más vendidos, afirma que están “enfocados a lo que la gente está viviendo hoy” como electro y hogar, mobiliario, notebook y utensillos para cocinar. “Esas cosas es lo que mas se ha movido, también por el marco en el que estamos que al gente esta mucho en su casa y necesitan conectividad”.

Desde su puesta en operación, a mediados de abril, el shopping online creció tanto en ventas como en base de clientes, sumando así más de 20.000 productos de más de 100 marcas, con una selección de más de 1.500 productos con envío gratis.

Visitá el Marketplace en: http://www.sanjustoshopping.com.ar/