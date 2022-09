Con respaldo matancero, impulsan proyecto para expropiar Cromañón y crear un espacio de memoria

La iniciativa, ingresada a la Cámara de Diputados nacional, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos nacional, así como de organizaciones que agrupan a sobrevivientes y familiares, entre ellos, de La Matanza. El jueves pasado, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón, en la cual murieron 194 personas, presentaron en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para que el edificio donde funcionó el local bailable en el barrio porteño de Once sea declarado de “utilidad pública y sujeto a expropiación” con el propósito de crear allí un “espacio dedicado a la memoria” de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004.

La iniciativa legislativa había ingresado al recinto hace dos semanas, y cuenta con la autoría de la diputada Paula Penacca (Frente de Todos) y co-autoría de legisladores que forman parte de una amplia mayoría de las fuerzas políticas que integran la Cámara, entre ellas, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Juntos Somos Río Negro, Frente para la Concordia Misionero, Encuentro Federal, Evolución, Coalición Cívica, UCR, Pro, Socialismo e Identidad Bonaerense. Asimismo, entre las organizaciones que impulsan la propuesta figuran la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia. En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron: “Cromañón sigue doliendo e interpela a toda la sociedad, por eso es necesario que esté en las manos que corresponden. El reclamo incesante como Espacio de Memoria ha recorrido las luchas por memoria, verdad y justicia de sobrevivientes y familiares. Es importante que los y las representantes acompañen este justo pedido”. Iniciativa demorada En comunicación con El1Digital, Brenda Re, sobreviviente de Cromañón, integrante del Movimiento Cromañón y vecina de Lomas del Mirador, destacó: “El proyecto busca sobre todo hacer memoria, y que no vuelva a ocurrir Cromañón. Por eso, que el lugar sea considerado Espacio de Memoria es algo para brindarlo a la sociedad. Por eso el título es ‘Declaración de utilidad pública’ para que justamente pase a manos de la Argentina, por eso está en Diputados”. “El proyecto se oficializó el jueves, lo presentó el viernes anterior la diputada Paula Penacca. Fue impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos y nos acompañó la mayoría de los bloques, prácticamente todos. Eso para nosotros fue fundamental, que tuviera representatividad política, así como también representatividad de todos los grupos del universo Cromañón”.

El consenso multipartidario cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que este proyecto ya había sido presentado dos veces en la Legislatura porteña, sin éxito. “El proyecto fue presentado dos veces en la Legislatura porteña, perdiendo estado parlamentario. La primera vez no logramos que pueda ser discutido ni siquiera en comisiones… no prosperó porque el oficialismo (de la Ciudad) decidió no acompañar. En base a esas negativas de la Ciudad de Buenos Aires, es que decidimos dar el paso a Nación”, contó.

Contra el olvido

La sobreviviente también vinculó al presunto dueño actual Cromañón – condenado en 2012 por el Tribunal Oral Criminal Nº 24 de Capital Federal a cuatro años y medio de prisión por el delito de “incendio culposo calificado” en el marco de una de las causas por la investigación de la tragedia- con la “pérdida” de material probatorio y de valor histórico en el boliche.

“Cuando nos enteramos de que el TOC Nº 24 había entregado las llaves a Rafael Levy, el dueño, también supimos que habían tirado todas las pertenencias y todo el material probatorio que existía dentro del lugar. Había banderas, incluso hasta hubo una bicicleta, zapatillas. Pero, sobre todo, lo que más movilizó fue se movió la muestra de lo que había sucedido ahí dentro. Estaban las manos de los chicos impresas en las paredes. Ese lugar fue limpiado y pintado para ocultar un poco lo que había pasado ahí dentro”, acusó.

“Es muy movilizante pensar que las pertenencias terminaron un container y no nos informaron, por lo menos, qué va a suceder para que nosotros pudiéramos ir a recuperar nuestras cosas. Por ejemplo, hice una bandera con mis amigos, la dejé ahí, y para mí hubiese sido importante poder ir a buscarla», recordó.

Mayor consenso

“Por suerte se logró el consenso en base a mucho trabajo con las diferentes organizaciones. Somos nueve organizaciones las que nos pusimos a trabajar codo a codo tratando de encontrar siempre esos consensos, estar bien representados y mostrar que la memoria nos integra y nos une en todas nuestras reivindicaciones”, repasó Re.

«Soy de Lomas del Mirador. La Matanza fue una zona bastante golpeada por la masacre de Cromañón, hay muchas familias (de víctimas) y por suerte estamos representados dentro de esa lucha que ahora nos tiene juntos. Ahora el proyecto tiene que girar a las comisiones, donde se discutirá y pondrá en tratamiento, esperemos que sea pronto, antes que termine el año. Esperamos que nos citen para poder conversar con el resto de los diputados”, expresó.