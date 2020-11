Con un “paro activo”, médicos bonaerenses reclamarán mejoras salariales y licencias

En diálogo con El1 Digital, Marta Márquez, presidenta de CICOP, detalló los motivos de la medida: “El reclamo que estamos haciendo es que el Gobierno provincial le dé continuidad a la paritaria. Nos convocaron a una sola reunión paritaria, el 19 de octubre. Hicieron una propuesta que consideramos insuficiente. Les pedimos que la mejoren y que, además, nos den respuestas sobre otras cuestiones como, por ejemplo, las licencias de descanso, que al día de hoy no están resueltas”.

“El gobierno se comprometió a llamarnos esa misma semana, y hacernos otra propuesta. La realidad es que desde entonces no hemos tenido una sola convocatoria. Llevamos adelante una caravana el 28 de octubre, otra en Ciudad de Buenos Aires el 12 de noviembre, hemos presentado notas formales a la ministra de Trabajo y al de Salud con este reclamo”, repasó Márquez.

Sobre el reclamo en torno al descanso, Márquez enfatizó: “No habíamos hecho este reclamo en todo este tiempo, pero entendemos que este es el momento en que hay que garantizar que los trabajadores de la salud puedan descansar. Tenemos trabajadores, quienes dejaron sus licencias para marzo, o abril, que hace un año y medio que no se toman vacaciones. Y el resto ha sido sobrecargado, sobreexigido. Hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas, y no sabemos cómo será el panorama más adelante. Ojalá no tengamos que estar de nuevo en una situación como la que vivimos”.