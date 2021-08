Con una marcha, vecinos reclamaron a las autoridades distritales oficializar la Reserva Natural de Laferrere

Se reunieron en Arieta e Indart, en San Justo, para luego movilizarse al Honorable Concejo Deliberante matancero y al Municipio. «Vemos que la lucha ambiental, en La Matanza, va creciendo cada vez más”, evaluaron.

Vecinos de Gregorio de Laferrere marcharon esta mañana desde Arieta e Indart, en San Justo, hasta la sede del Honorable Concejo Deliberante matancero, para luego dirigirse a las puertas del Palacio Municipal. En ese marco, reclamaron frenar la construcción de viviendas del ProCreAr II en el predio del exAeroclub, y que se trate un proyecto, presentado al HCD local, para que se declare oficialmente al predio como Reserva Natural, ya que lo consideran uno de los últimos pulmones verdes de la zona.

En diálogo con El1 Digital, Jorge Serrano, integrante de la organización Vecinos por la Reserva Natural de Laferrere, señaló: “Nos movilizamos por va rios motivos, (entre ellos) no fuimos escuchados en un proyecto que hemos presentado el 11 de septiembre de 2019. Creemos que, en un ámbito democrático, justamente se debe trabajar con los vecinos, así que por eso hicimos esta movilización e intervención artística frente al Concejo Deliberante y (también) frente al Municipio”.

En esta línea, Serrano, como en otras ocasiones, reiteró que los vecinos no están en contra del derecho la vivienda: “Entendemos que los sectores populares tienen muchas necesidades. Justamente señalamos que no es incompatible el derecho a un ambiente sano con el derecho a la vivienda. Lamentablemente, el Estado no da respuesta a ambas cosas, sobre todo cuando a veces se quiere generar una confrontación. No debe existir eso. Muchos de nosotros también tenemos necesidades de viviendas”.

“Lo que nosotros también nos plantemos es que en una etapa de pandemia tenemos una problemática, que es el hacinamiento, donde los espacios verdes pasan a jugar un rol importantísimo. Lo que decimos es que existen otros lugares, otras tierras fiscales del Estado donde tranquilamente se pueden hacer viviendas”, argumentó.

Por último, Serrano efectuó un llamado ambiental nacional y distrital: “Tomemos conciencia de que estamos viviendo una profunda crisis ambiental en todo el mundo. Hace poco hubo un informe de Naciones Unidas al respecto, muy preocupante. Seguramente se viene un aumento de sequías, de inundaciones, estamos viendo lo que está pasando en el río Paraná. Creemos que los Estados deben tomar definiciones a favor del cuidado del ambiente y en ese sentido seguiremos luchando. Vemos que la lucha ambiental, en La Matanza, va creciendo cada vez más”.