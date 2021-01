La Subsecretaría de Personas con Discapacidad, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, invita a todas las personas con discapacidad del distrito (sin límite de edad) a participar del Concurso de Expresiones Artísticas “EXPRESAMOS UN DESEO, UN SUEÑO…”. Las producciones pueden elaborarse de manera individual o en grupos de no más de tres personas representando a instituciones vinculadas a personas con discapacidad. El material se recibe hasta el 18 de febrero.

Los trabajos artísticos podrán ser realizados en dos disciplinas, pintura y dibujo siendo los requisitos, Pintura: Los trabajos podrán ser presentados en papel, lienzo o cualquier otro soporte. La dimensión no debe exceder de 90 x 70 cm. La técnica será libre: acuarela, óleo, pintura al agua, pintura al pastel, acrílico y/o tinta, etc. Dibujo: Los dibujos pueden presentarse en uno o varios colores. La dimensión no debe exceder de 90 x 70 cm. La técnica es libre y se pueden incluir textos y/o palabras que tengan relación con el trabajo presentado.

Es importante destacar que cada participante o grupo presentará un (1) solo trabajo por disciplina, los cuales deberán entregrarse en un sobre con la siguiente información: Nombre y Apellido del participante, DNI, Domicilio (Calle, Número y Localidad), Teléfono, Correo electrónico, Título del trabajo, Edad, Categoría a la que aplica el trabajo presentado (pintura o dibujo). En el caso de que el trabajo sea grupal deberán figurar los datos de cada uno de los integrantes (no más de 3 personas).

Cada trabajo debe contener en la parte posterior el Título, Nombre y Apellido del autor o autores. Entre el 19 y 28 de febrero se reunirá el Jurado integrado por distintas personalidades del ámbito cultural local para realizar la evaluación de los trabajos recibidos.

Asimismo, el público también será parte del jurado a través de la página de Facebook de la Subsecretaría (@DiscapacidadLaMatanza), en donde por la misma red social serán anunciados los trabajos premiados a partir del 2 de marzo (1er. Premio de Pintura Individual, 1er. Premio de Pintura Grupal, 1er. Premio de Dibujo Individual y 1er. Premio de Dibujo Grupal).

Por consultas, comunicarse de lunes a viernes de 8 a 14 Hs al 1146999082, a través de mensajes de Whatsapp al 1148705214 o enviar un mail a: subsediscapacidadlamatanza@gmail.com