Confirman que esta semana se inaugurará el hospital Favaloro

El ministro de Obras Públicas de la Nación aseguró que el centro de salud de Rafael Castillo, cuya obra había quedado paralizada en 2016, aportará 180 camas al sistema sanitario para afrontar los momentos más críticos de la pandemia. Además, se refirió a los planes para reactivar la economía como salida a la crisis que generó el coronavirus.

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, confirmó este fin de semana que el hospital René Favaloro, de Rafael Castillo, será inaugurado en los próximos días. «La semana que viene, estamos abriendo el hospital de La Matanza, un hospital que esuvo cuatro años cerrado sin explicación, lo estamos equipando y va a sumar unas 180 camas a todo el sistema de salud», anunció este sábado, durante una entrevista radial, en alusión a uno de los centros de salud matanceros cuya obra de culminación se encontraba paralizada desde 2016 y que el Gobierno nacional decidió poner a punto en marzo, cuando la pandemia de coronavirus llegó a la Argentina.

Vale recordar que el otro hospital del Distrito que se está reacondicionando es el Néstor Kirchner, ubicado en Laferrere, pero que, debido a su nivel de abandono y la vandalización que sufrió en los cuatro años en que los trabajos estuvieron paralizados, el Ministerio de Obras Públicas ya había confirmado a El1 Digital que las obras continuarán pero no se prevé su finalización en 2020.

En alusión a las obras sanitarias que el gobierno de Cambiemos decidió no continuar durante su gestión, Katopodis planteó que «en Argentina, hay discusiones que tenemos que saldar». «Hay un mínimo de inversión en salud pública y el sistema sanitario que nunca más puede estar en discusión. Si no hubiésemos hecho esto, si no hubiese habido una decisión firme y clara del Presidente en invertir en salud, no hay dudas de que el nivel de ocupación de camas críticas que, hoy, ya está en el 60 por ciento en el AMBA, sería mucho más delicado», analizó.

En ese sentido, el funcionario recordó que, al inicio de la pandemia, desde su cartera se pusieron en marcha «50 obras» en hospitales públicos, lo que incluyó la construcción «de doce hospitales modulares que se levantaron en 20 días». «Ya fueron equipados y están recibiendo pacientes y, una vez que pase la pandemia, van a quedar, entonces estamos fortaleciendo el sistema de salud pública más allá de esta situación», remarcó.

Pensar en la pospandemia

Katopodis se refirió también a los planes de salida de la pandemia para reactivar la economía, cuya crisis se profundizó por el parate generado por el coronavirus. En ese sentido, aseguró que uno de los ejes será la dinamización de la actividad a través de la obra pública. «La salida de la pandemia nos tiene que encontrar con un camino de reconstrucción y reactivación. La gente se tiene que sentir parte de esa reactivación, no es una planilla de Excel. La obra pública, por su despliegue territorial y capacidad de generar rápidamente puestos de trabajo genuinos, es una de las claves», planteó el ministro, al tiempo que aseguró que, en los lugares del país donde la cuarentena se fue flexibilizando, ya se están ejecutando «obras en más de 150 rutas, además de obras hídricas, de agua y cloacas».

El eje de estos planes de reactivación de la obra pública es el programa Argentina Hace, que consiste en convenios con 2.300 municipios de todo el país para que «la obra pública sea la palanca para reactivar la economía». La Matanza fue uno de los distritos que ya firmó el convenio pertinente, a principios de junio, para proyectar obras por 920 millones de pesos para pavimentación y reconstrucción de asfaltos y la ampliación del Hospital del Niño de San Justo. A nivel local, a esas obras se sumaría la reactivación de los trabajos de agua y cloacas por parte de AySA.

«La reactivación puede ir por dos frentes. En primer lugar, apoyando y apuntalando a la industrias, PyMEs y economías regionales para que cierren la menor cantidad posible en esta crisis y se mantengan en pie. En segundo lugar, la obra pública respondiendo a las demandas de cada provincia y municipio para generar puestos de trabajo directos con obras que mejoren los barrios», repasó Katopodis.

En ese marco, el ministro de Obras Públicas consideró que el camino de salida a esta crisis se dará «apostando al diálogo y a la construcción de consensos». «La foto que tenemos que cuidar es la unidad y el diálogo que se logró entre todos los sectores en todo este proceso de pandemia, sobre todo, en estos momentos donde aparecen algunas mezquindades cuando se definen cuestiones centrales. Hay sectores de la oposicion que quieren aprovecharse de la angustia y hacer politica de oposicion, pero son expresiones marginales porque la gente está viendo cómo atraviesa esta pandemia y recupera su vida normal», apuntó.

«Vamos a seguir apostando al diálogo con los sectores de la oposición que ayuden a la gobernabilidad. El Presidente dejó en claro, en su discurso del 9 de julio, que quiere construir un camino dialogando con todos, La grieta se va a curar gobernando mejor y resolviendo los problemas que tenemos en la vida cotidiana», cerró Katopodis.