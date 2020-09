Conflicto policial: el Presidente creó un fondo para la Provincia con un punto de coparticipación que dejará de percibir la Ciudad

En un anuncio que contó con la presencia de Kicillof, Magario e intendentes del Gran Buenos Aires, Alberto Fernández aseguró que, con esta medida, busca empezar a reparar los desequilibrios presupuestarios que el territorio bonaerense acarrea desde la década del ’80. Sobre el reclamo de las fuerzas de seguridad, aseguró estar «abierto al diálogo», pero llamó a la «reflexión» de los manifestantes y los incitó a que, «democráticamente, depongan su actitud».

El Presidente, Alberto Fernández, anunció este miércoles por la noche que tomó una fuerte decisión para resolver el conflicto policial en la Provincia: acompañado por el Gobernador, Axel Kicillof, y la vicegobernadora, Verónica Magario, explicó que se creará un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal que se nutrirá a partir de un punto de coparticipación que dejará de recibir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De este modo, el Gobierno nacional buscó dar un mensaje claro para contener los reclamos que fueron escalando a partir del lunes y que, ante la llegada de las protestas a la residencia de Olivos, motivó una reunión entre el jefe de Estado, parte de su gabinete, la administración provincial y 35 intendentes del Gran Buenos Aires, tanto oficialistas como opositores, quienes se sumaron a la conferencia. El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, no participó del anuncio.

Para explicar los motivos de la decisión -que se tomó «en medio de una situación fiscal muy delicada» por la crisis heredada y la pandemia-, el jefe de Estado detalló que, cuando el expresidente, Mauricio Macri, traspasó la Policía Federal al ámbito de la Ciudad, le otorgó, a través de un decreto de enero de 2016, 2,1 puntos de coparticipación. «Advertimos que, para cubrir esos gastos, la verdad es que hacía falta un punto de coparticipación, con lo cual había más de un punto excedente que la Ciudad no estaba utilizando para cubrir los gastos de sueldos y funcionamiento de la Policía Federal», analizó en ese sentido, y aseguró estar «tranquilo» con lo resuelto porque, remarcó, fue un tema que habló con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «muchas veces».

Las conversaciones por la redistribución de la coparticipación fueron tema de debate entre ambos funcionarios al inicio de la gestión presidencial, pero se habían congelado en marzo, ante la llegada de la pandemia de coronavirus al país. Momentos antes del anuncio oficial de este miércoles, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, llamó alcalde de la Ciudad para comunicarle la decisión presidencial, que implicará una quita de alrededor de 35.000 millones de pesos. «Tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido porque lo hablamos muchas veces y quiero decirles a los porteños que la Ciudad va a seguir recibiendo los recursos necesarios para la administración de las fuerzas federales y lo vamos a cumplir a rajatabla, pero ese punto de exceso vamos a transferirlo a este fondo para la Provincia», agregó Fernández, al tiempo que hizo una detallada comparación de los desequilibrios de recursos entre ambas jurisdicciones.

En ese sentido, explicó que, de acuerdo a los datos oficiales de 2019, mientras la Ciudad, con 3.072.029 habitantes, tiene un ingreso per cápita familiar mensual de 29.065 pesos, en la Provincia, donde viven 17.370.144 personas, ese monto es de 15.660 pesos. En tanto, para el gasto en Seguridad, la Capital Federal cuenta con 16.901 pesos por habitante, mientras que, en territorio bonaerense, esa cifra cae a 6.702 pesos. De ahí surge, en parte, el desfase salarial entre la Policía de la Ciudad, con un ingreso promedio de 49.204 pesos, y la de la Provincia, cuyo salario promeda los 37.572 pesos, lo que motivó, en parte, el reclamo policial en territorio bonaerense.

«Aspiramos a que, con ese punto de coparticipación que estamos cediendo a la Provincia, podamos constituir este fondo con el objeto de que tenga recursos para seguir administrándose y derive parte de esos recursos a llevar adelante el programa de seguridad que anunciamos el viernes pasado, ya no solo para el Gran Buenos Aires, sino para todo el territorio bonaerense, y que parte de esos recursos puedan ser destinados a recomponer el salario de los agentes policiales», explicó el Presidente, en alusión al anuncio que Kicillof concretará este jueves para explicar los alcances de la mejora salarial para la Policía.

«Espero que adviertan el esfuerzo que estamos haciendo y se hagan parte de la epopeya de construir un país distinto y una Provincia que tenga una mejor vida para sus 17 millones de habitantes», les dedicó a lo s efectivos que se manifiestan desde el lunes. «No es la primera vez que asistimos a una provincia para su seguridad y este es parte de mi compromiso de construir una Argentina más federal, que sea más vivible para todos», enfatizó en ese sentido.

«Estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió, a mediados de los ’80s, cuando la Provincia perdió ocho puntos de coparticipación en favor de muchas provincias del Norte para tratar de que la afluencia de la gente del Interior no siguiera creciendo en la Provincia. Eso no se logró porque la Provincia siguió creciendo y eso generó un problema estructural y, de una vez por todas, tenemos que hacernos cargo», consideró el Presidente, quien, también, graficó que, en 1946, la Ciudad tenía 2.900.000 habitantes y, en el último censo, de 2010, contaba con 100.000 ciudadanos menos, mientras que, en el mismo período, la población bonaerense pasó de los cuatro a los 17 millones actuales. «Es muy difícil que pueda estructurarse un funcionamiento adecuado para esa Provincia sin recomponer sus ingresos», razonó.

«No todo está permitido»: el mensaje a la Policía

Durante la primera parte de su discurso, el Presidente se refirió con firmeza al reclamo policial de estos días y, si bien reconoció la legitimidad del pedido salarial, remarcó que «no todo está permitido». «Soy un hombre de diálogo, dialogar no es algo que me cueste. Para mí, la política es diálogo, buscar un punto de coincidencia con el otro para seguir avanzando y creo que es algo que tenemos que fortalecer seriamente para avanzar en la Argentina que se viene. Y, como soy un hombre de diálogo, escucho los reclamos, las necesidades de la gente y todo me preocupa porque sé que venimos y estamos en un tiempo difícil, pero creo que todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquiera cosa a la hora de reclamar; no todo está permitido», planteó.

En ese sentido, el Presidente apuntó a que, en medio de la pandemia, «hay actividades que deben seguir adelante, más allá del reclamo justo que tengan quienes tienen que cumplir esas tareas tan importantes». «En el Gran Buenos Aires, hemos visto una serie de medidas extremas y lo que nos preocupa es ver a tantos policías parados en una demanda, tantos patrulleros que dejan de circular por las calles que, de este modo, dejan en estado de indefensión a muchos ciudadanos honestos que necesitan de los policías en las calles. Eso me preocupa mucho, puedo entender cualquier reclamo y demanda, pero no puedo aceptar ciertos modos porque no tienen que ver con la vida democrática ni con la institucionalidad y porque las bonaerenses no se lo merecen», agregó en igual sintonía.

«Este no es el modo, así que les pido que reflexionen y cesen con esa demanda», insistió el Presidente, quien, en dos oportunidades a lo largo del día, había intentado abrir un canal de diálogo con los manifestantes, quienes se negaron a ingresar a Olivos porque demandaban que fuera Fernández el que saliera hacia el portón de la quinta presidencial. «Soy sensible a su reclamo y entiendo que sus salarios han quedado retrasados y no soy un necio, hay que encontrar una solución. Vamos a darle una solución a la Provincia, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta y les pido, democráticamente que depongan esta actitud», cerró en la parte más fuerte del discurso.

Por último, Fernández se dirigió a toda la dirigencia política y sindical que, este miércoles, había repudiado el modo de la protesta policial: «Les quiero agradecer a todos los que se expresaron el día de hoy. La institucionalidad nunca estuvo en juego, pero la presencia de efectivos armados rodeando la quinta presidencial genera intranquilidad. A todos los que se preocuparon y quisieron venir a acompañarme, de corazón, les doy las gracias».

«Confío en esa Argentina, que ve que la democracia es el único camino. Me es muy grato ayudar a los bonaerenses a resolver sus problemas estructurales que la política de las últimas décadas le fue deparando. Parte de las necesidades de esos bonaerenses es tener garantizada la seguridad y, para eso, necesitamos una buena Policía y yo quiero que empecemos a construirla. Es algo que merecen la Policía de la Provincia y, esencialmente, todos los bonaerenses. Este es el modo en que debemos trabajar, unidos, dialogando y resolviendo los problemas de la gente», finalizó, en alusión al mensaje de consenso y la foto de unidad que buscó generar al convocar a intendentes oficialistas y opositores para contener la escalada de conflictividad con la fuerza de seguridad.