Continúa la búsqueda de una mujer embarazada: fue vista por última vez el 15 de marzo

“Todavía no hay ninguna noticia sobre ella, estoy desesperado y trato de que todo el mundo siga con la búsqueda porque no sabemos dónde está y ya pasó una semana”, aseguró Testa en comunicación con El1 Digital, y agregó que su esposa no tenía teléfono celular, por lo que no pueden comunicarse con ella.

“Queremos que vuelva, es lo único que nos importa, que vuelva a su casa con su hija, porque su familia la espera, la reclama y quiere que esté acá. Yo ya no sé qué más hacer”, lamentó. Claudia se encontraba transitando un embarazo de riesgo y, de acuerdo a su esposo, “está parando en la calle, pero a mí me da miedo porque hay mucha maldad”.

El día de su desaparición, Claudia vestía un jogging capri negro, y los días que fue vista en San Justo, según testigos, llevaba un saco negro y un morral colgado. Para brindar información que pueda ayudar en su búsqueda, comunicarse con Gaetano Domingo Testa al 11-6507-8180 y a la línea 0800-999-7272 (PARÁ).