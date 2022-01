COVID-19 en el Distrito: suben los positivos, pero, aun, “no aumentan las internaciones”

Así lo sostuvo el director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica de La Matanza, Rubén Carlevaro. Como en todo el país, los casos de coronavirus crecen de manera exponencial en La Matanza y las autoridades sanitarias distritales siguen muy de cerca la situación.

En líneas generales, rescataron que, por el momento, el incremento de casos no se traduce en un aumento de la mortalidad ni de las internaciones en la Comuna, mientras remarcan la importancia vital de completar los esquemas de vacunación contra el virus. Por ejemplo, hasta este lunes 10 de enero a las 22.24, en el Distrito fueron reportados 201.868 positivos acumulados, con 1.075.255 vecinos que recibieron, al menos, dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

El infectólogo y director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica de La Matanza, Rubén Carlevaro, detalló a El1: “La Matanza, al igual que la Provincia de Buenos Aires y el país, en general acompaña el crecimiento en el número de casos. La ventaja es que no está aumentando el número de internaciones ni los casos de mortalidad, comparativamente con lo ocurrido en las olas anteriores”.

Sobre los testeos, evaluó: “Desde el punto de vista organizativo venimos bien. Ocurre que, debido a la cantidad de personas que se acercan a los distintos lugares de testeo, no estamos dando abasto. A pesar de esto, el nivel de testeos es muy alto. El panorama general, en todos los lugares, es de dos colas: por un lado, las personas que viajan y, por otro lado, las personas con síntomas. Creemos que esto será así, por lo menos, por unos 15 días más”.“Estamos con un número muy importante de casos positivos, pero sin mayores complicaciones”, reconoció. Para el funcionario, “esto es absolutamente atribuible a los niveles de vacunación de la población alcanzados hasta el momento. En el caso de las complicaciones, por lo general son pacientes que tienen esquemas incompletos de vacunas o que no fueron vacunados”.

Turnos récord

Con respecto a los turnos para testeos, Carlevaro reconoció que, debido al incremento de casos, se incrementaron los números y se ampliaron los horarios de atención. Así, en algunos centros, se otorgan “1.500 números por día”.

La importancia clave de la vacunación

Días atrás, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, resumió las enormes diferencias en el impacto que causa el virus entre vacunados y no vacunados. “La diferencia en los contagios y las internaciones entre las personas vacunadas y las no vacunadas es abismal. Quienes no están inmunizados tienen 1,7 veces más chances de contagiarse y 18,8 veces más de que su cuadro sea grave. ¡Hay que vacunarse! Sus efectos son innegables”.