COVID-19 en La Matanza: advierten que los casos reportados aumentaron un “50 por ciento”

Así lo sostuvo el director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica de La Matanza, Rubén Carlevaro, en referencia al incremento en los contagios registrados en la Comuna en relación a la semana pasada. En línea con la suba de casos registrada en el territorio bonaerense a raíz de la cuarta ola de coronavirus, el director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica de La Matanza, Rubén Carlevaro, señaló que en la Comuna los contagios reportados se incrementaron en un “50 por ciento” en relación a la semana anterior.

Consultado por El1 Digital, Carlevaro marcó que La Matanza registra «más o menos igual que la Provincia de Buenos Aires en cuanto al incremento de casos». «Tuvimos alrededor de un 50 por ciento (de aumento de contagios) con respecto al número de casos de la semana pasada. Debido a que tanto Nación como Provincia no informan más todos los días, nosotros también nos sumamos al informe de manera semanal”, agregó.

Asimismo, el funcionario municipal volvió a señalar la importancia de retomar y mantener las medidas básicas de cuidado en pandemia, así como de reforzar los esquemas vacunatorios.

“En base al aumento en los números, hemos habilitado nuevamente seis centros de testeos, ubicados en distintas localidades de nuestro Distrito, con la finalidad de llegar al diagnóstico. Nos tranquiliza el hecho de que hay muchas menos complicaciones y no tenemos pacientes con cuadros graves ni riesgo de internación”, comentó.

“Sin embargo, estamos en época invernal, y por eso seguimos recomendando el uso del barbijo, sobre todo en ambientes cerrados, también la ventilación cruzada. Y pedimos que todo aquel que no haya completado su esquema de vacunación lo haga, más ahora, que tenemos liberada la vacunación en toda la Provincia de Buenos Aires para mayores de 18 años”, enfatizó.

Según el especialista, este incremento está fuertemente vinculados a las bajas temperaturas y la inminente llegada del invierno, pero las vacunas abrieron el panorama a tener una población más protegida. “Sabíamos que esto tiene que ver con una cuestión estacional. La idea es que esto pase a ser una enfermedad típica del invierno, que la vacuna nos proteja de cualquier tipo de complicación y que esto pase a ser una enfermedad más de las enfermedades respiratorias de la época”.

“Sabemos que hay lugares en el mundo que están planteando el cierre de todas las actividades, pero esto se debe a que ellos tienen muy bajos niveles de vacunación. Nosotros, en ese aspecto, por suerte estamos muy bien”, destacó.

“Viruela del mono”: qué se sabe hasta el momento

Por otra parte, consultado en relación a la aparición en el país de la llamada viruela símica o “viruela del mono”, Carlevaro repasó: “Lo que se sabe es que esta es una enfermedad mucho menos contagiosa que el COVID. En este caso, el contagio se puede dar a través de secreciones, o sea que el contacto debería ser mucho más estrecho. Por eso, inclusive, se habla de que podría ser una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad que tiene bajo riesgo de complicaciones comparada con la viruela clásica que, por cierto, en nuestro país fue erradicada y se la dejó de vacunar en 1980, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud”.

“Este es un virus parecido, pero tiene menos complicaciones y se conoce desde el año 1970, no es un virus nuevo, estaba circunscripto a lugares del África. Lo que ahora se hace es un seguimiento del caso y de los eventuales contagios, para circunscribirlo y tratar de que no haya una diseminación importante. Eso es lo que se está haciendo con la persona que aparentemente contrajo esta viruela del mono, pero insisto, no es una enfermedad con tanta preocupación extrema, pero sí hay que tenerle cuidado”, reconoció.