COVID-19: “Era esperable un aumento de casos, es época de enfermedades respiratorias”, admitió un especialista matancero

Así lo reconoció José María Malvido, jefe de Infectología del Hospital Balestrini, de Ciudad Evita. Asimismo, pidió mantener ciertas conductas de cuidado, más allá de que ya no sean obligatorias. El nuevo incremento de casos de coronavirus detectado en las últimas semanas a nivel provincial y nacional vuelve a ser observado con atención por las autoridades sanitarias, mas allá de que el avance de la campaña de vacunación produjo una reducción drástica de las internaciones a causa de esta enfermedad.

En este contexto, Radio Universidad consultó a José María Malvido, jefe de Infectología del Hospital Balestrini, ubicado en Ciudad Evita, quien analizó esta suba de casos y pidió completar los esquemas vacunatorios pendientes, así como mantener ciertas medidas de cuidado más allá de que ya no sean obligatorias en su gran mayoría. “El aumento (de casos) no es notorio, pero sí se percibe. No es algo que pase de cero a mucho, pero sí es algo que se va viendo aumentar. Era algo esperable para nosotros. Me gustaría reforzar que, bajo ningún punto de vista, esperábamos modificar las conductas desde el equipo de salud, en una época donde vienen las enfermedades respiratorias de siempre”.

“La coyuntura de la pandemia se puede ir olvidando, de alguna manera relajando, pero es la época de enfermedades respiratorias. Hemos tenido un pico de cuadros que interpretamos. Y digo interpretamos porque, en el medio del COVID, la influenza tiene síntomas muy parecidos. Hemos tenido muchos casos en los cuales el cuadro clínico parece influenza, que vino antes de lo habitual, y ahora es el momento de las enfermedades respiratorias”, recordó.

“No nos olvidemos que, en enero, tuvimos una cuarta ola, quizás la de mayor cuantía, pero eran todos pacientes ambulatorios. No quedaban pacientes internados, lo cual muestra la eficacia de las vacunas”, remarcó, en conversación con el programa Nada es lo que parece.En medio de este panorama, Malvido marcó que se trata de una época donde el COVID-19 puede confundirse con otras enfermedades respiratorias, como la influenza. “Ahora es muy difícil diferenciar coronavirus de influenza, la verdad es que las medidas de aislamiento son las mismas. Siempre, ante un paciente que tiene gripe, deberíamos haberle dicho que durante cinco días no salga de su casa. Entonces, hay muchas cosas de la pandemia que deben quedarse de acá en adelante, porque, en realidad, aplican a las otras enfermedades. Y hoy en día, probablemente alguien pueda sufrir más un cuadro de influenza que un cuadro de COVID, dada la vacunación de por medio”, sostuvo.

Mantener conductas

Así, Malvido fue enfático en señalar la importancia de mantener ciertas conductas y medidas de cuidado, más allá de que ya no sean obligatorias. “Deberíamos ya quedar con ciertas conductas. Por eso, cuando el Ministerio sugiere o habilita la posibilidad de que algo no sea obligatorio, el ‘sugiere’ debería ser bien utilizado. La verdad es que uno sabe, en un ámbito de trabajo, si no guarda cierta distancia, si estornuda sin barbijo, dónde puede comprometer la salud del otro. Que no tomemos esa parte buena de la pandemia, es algo que tenemos que revisar”, comentó.

En relación a la posibilidad de que la vacuna anti COVID-19 sea incorporada al calendario nacional, el especialista proyectó: “Creo que es lo que viene, y ojalá se haga lo antes posible. El concepto es que, hoy por hoy, la vacuna anti COVID pasa a ser como cualquier otra vacuna”.

“Mi mayor consejo es que las personas que estén en época de vacunarse para la gripe y la neumonía se acerquen, y ahí nos cuenten en qué momento se dieron la última vacuna del COVID. Lo más probable es que convivamos con el COVID, que su cuantía vaya disminuyendo, que nos acostumbremos y quizás la vacuna forme parte, como la antigripal, de algo anual que hay que hacer”, marcó.

“La gripe, la neumonía, y el COVID son tres enfermedades que se transmiten de la misma manera, y las tres pueden tener el mismo riesgo. Así que me parece que hay que sumar al COVID al resto de las enfermedades respiratorias, más allá del contexto de la pandemia”, concluyó.