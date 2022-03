COVID-19: habrá tercera dosis libre para mayores de doce años

«Teníamos vacuna libre de primera dosis a partir de los tres años, vacuna libre cumplido el plazo para segunda dosis desde los tres años y teníamos la tercera dosis libre a partir de los 18 años, pero, desde mañana, y me enorgullece decirlo, desde los doce años habrá tercera dosis libre en la provincia de Buenos Aires», anunció.

El Gobernador terminó el ciclo de conferencias de verano expresando «primera, segunda y tercera vacuna libre, gratuita, universal y federal, y así terminamos la temporada con un operativo de vacunación que nos permitió volver a vivir».

El mandatario, acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; su par de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, afirmó que «la provincia fue una locomotora, batió récord en vacunación».

Sostuvo que «nosotros no tenemos que vacunar a una ciudad, tenemos que vacunar a 3.000 ciudades y no tenemos que vacunar 200 kilómetros cuadrados, sino a 307 mil kilómetros cuadrados, y no tenemos que vacunar a un millón o tres millones de personas, sino que tenemos que vacunar a 17 millones de habitantes y hemos vacunados a 16 millones con una dosis, 14 millones con dos dosis y siete millones con tres dosis».

En esa línea dijo: «Nos lo propusimos y lo hicimos y eso posibilitó la reactivación, tener una temporada histórica y récord y eso posibilitó volver a salir, volver a vivir; decían que la libertad era no cuidarse, la libertad era cuidarse, la libertad era vacunarse, como lo hemos hecho».